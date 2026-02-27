¡La Vie En Rose Brunch celebra el liderazgo femenino y la solidaridad!

El grupo La Vie En Rose Brunch, formado por mujeres dominicanas en Estados Unidos y que organiza Leaders Creating Leaders, acaba de consolidar una alianza que mezcla liderazgo empresarial con acciones solidarias en favor de nuestra comunidad. En su reciente evento, presentaron su nueva directiva y eligieron al empresario y líder comunitario Roberto Rojas como su padrino.

Leaders Creating Leaders nació para apoyar a los pequeños negocios de la diáspora latina, promoviendo crecimiento sostenible a través de mentorías, colaboración y visión compartida, convirtiéndose en un motor de transformación tanto económica como social.

Con el lema “Mujeres Diseñadas para Influir”, la cuarta edición del brunch se perfila como un espacio para resaltar el liderazgo femenino. La cita busca destacar a mujeres sobresalientes en distintas áreas profesionales y de servicio público, al mismo tiempo que impulsa valores como empoderamiento, equidad y cambio social.

Te puede interesar leer: Roberto Rojas llama a fortalecer la dominicanidad en el 182 aniversario de la independencia

Cuándo y dónde: El brunch benéfico se celebrará el 1 de marzo de 2026 en el elegante salón de eventos Macaluso’s, en Hawthorne, Nueva Jersey. Ahí se reunirán líderes comunitarios, empresarios, autoridades electas y otros invitados especiales en una jornada de reconocimiento y solidaridad.

En esta edición, se homenajeará a 50 mujeres influyentes en categorías que incluyen liderazgo empresarial, salud, educación, comunicación, innovación, impacto social, moda, belleza y desarrollo comunitario. La conducción estará a cargo de Blanca Vargas y Carlos Martínez.

La elección de Roberto Rojas como padrino se realizó ante la presencia de figuras destacadas del ámbito profesional y comunitario, quienes celebraron su trayectoria de trabajo constante y compromiso con la diáspora dominicana en Nueva York y República Dominicana.