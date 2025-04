La música dominicana está de luto. “La voz más alta del merengue” se silenció y el arte perdió a uno de sus más fieles representantes. Aún así, el legado de Rubby Pérez perdurará en la memoria colectiva, recordado por su vibrante interpretación y su inconfundible estilo musical.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó hoy el hallazgo del cadáver del popular merenguero, poniendo fin a las especulaciones que desde la mañana del martes inundaron las redes sociales.

La noticia fue divulgada por el vocero oficial del COE, general retirado Juan Manuel Méndez.

El intérprete de Volveré falleció cuando el techo de la emblemática discoteca Jet Set colapsó la madrugada del martes mientras él ofrecía un concierto.

El cantante falleció tras el colapso del techo en discoteca Jet Set durante un concierto

Su voz, la cual había resonado en miles de escenarios a lo largo de su carrera, deja un vacío en los corazones de sus fanáticos diseminados por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Rubby Pérez, nacido en Haina el 8 de marzo de 1956, fue uno de los más importantes exponentes del merengue. Desde temprana edad mostró su talento, formándose en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo, donde aprendió a tocar piano y guitarra.

Aunque inicialmente soñó con ser beisbolista, un accidente automovilístico le causó graves lesiones en su pierna izquierda que truncó sus aspiraciones deportivas.

Sus primeros pasos en el arte lo dio como integrante del Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, desde donde pasó a la agrupación Los Juveniles de Baní.

Su llegada a la orquesta de Fernando Villalona, en 1980, con quien grabó Pato robao’ pautó el inicio de una carrera donde siempre le sonreiría el éxito.

Ese mismo año pasó a la orquesta Los Hijos del Rey, donde de nuevo, en su voz, Rubby convirtió en éxitos los merengues Soñar y Merecumbé.

Puedes leer: COE recupera el cuerpo del merenguero Rubby Pérez

A finales del 1981 fue solicitado por Wilfrido Vargas a Cholo Brenes, manager de la agrupación, a título de “préstamo”, para que colaborara en varias actividades artísticas.

Pero Wilfrido, zorro musical, tenía otros planes para Rubby. El “préstamo” se extendió por cinco años, tiempo durante el cual popularizó en su voz El africano, Volveré, Cuando estés con él, Cobarde, Cobarde, entre muchos otros.

Luego de recorrer los más recónditos escenarios del mundo junto a Wilfrido, en 1987 Rubby decidió lanzar su propio proyecto en solitario, con éste que continuó sumando éxitos musicales como Buscando tus besos, Dame veneno, Enamorado de ella, Hazme olvidarla, Sobreviviré, Tú vas a volar, Hipocresía, Tonto corazón, El perro ajeno, entre muchos otros.

Hoy, “La voz más alta del merengue” inicia su vuelo hacia la eternidad.

Wilfrido Vargas expresa su profundo dolor por la muerte de su pupilo Rubby Pérez

Ayer, a través de su cuenta de Instagram, Wilfrido Vargas expresó su conmoción y dolor al conocer que su pupilo estaba entre los escombros: “Estoy destrozado. El mejor cantante que ha dado el género, La voz más alta del merengue.

El amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. No hablo tan corto pero no tengo más palabras. Esto es muy profundo, más profundo que lo que se alcanza a sentir hasta en el más terrible de los sueños”.