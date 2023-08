Laia Codina- “Soy campeona del mundo, no puedo estar mal”

Sídney.- La jugadora de la selección española Laia Codina confesó este domingo que el “año ha sido difícil”, tras proclamarse campeona del mundo al vencer en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda a Inglaterra (1-0).

“No creo que solo para mí, creo que para todas ha sido un año difícil, lo sabíamos, pero creo que es algo también que nos tenía que unir”, aseguró Codina.

“He visto que era el minuto 70, he mirado al reloj y he dicho ‘en serio ahora’ pero bueno, el isquio ha aguantado muchísimo ya así que bueno, aguantó lo que tenía que aguantar”, afirmó Codina, que tuvo que ser sustituida por Ivana Andrés por lesión.

“Larguísimos, 13 minutos que parecían a todo el segundo tiempo, pero bueno, creo que eso lo hace más especial aún”, afirmó la jugadora del Barcelona sobre el tiempo de descuento. Muchísimo, muchísimo.

Codina, natural de Campllonch (Gerona), incluso bromeó con dar el pregón en las próximas fiestas patronales del municipio. ”No lo sé, voy a hablar con el alcalde que tengo buena relación”, apostilló.