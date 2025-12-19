Washington.- El Ejército de Estados Unidos destruyó otras dos lanchas al parecer cargadas con droga en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mató a cinco tripulantes que, según Washington, participaban en “operaciones de narcotráfico«.

Los dos ataques “cinéticos letales” tuvieron lugar este jueves bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, dentro de la operación ‘Lanza del Sur‘ contra el tráfico de drogas que la Administración del presidente, Donald Trump, realiza en el Caribe y áreas del Pacífico, informó el Comando Sur en su cuenta oficial de X.

“La inteligencia confirmó que los navíos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones- tres en el primer buque y dos en el segundo”, especificó el mando militar.

El Comando Sur compartió un video donde se observan los bombardeos a las dos lanchas, envueltas rápidamente por las llamas tras los impactos.

Con este nuevo ataque, ya suman más de treinta las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, dentro de la campaña iniciada por Trump el pasado agosto.

Esto coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de las acciones estadounidenses contra estas lanchas con supuestos vínculos con el narcotráfico, tras el polémico bombardeo que remató a dos supervivientes de un primer ataque el pasado 2 de septiembre en el Caribe, que según expertos podría ser considerado como un crimen.

El amplio despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, el mayor en décadas, también ha redoblado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega.