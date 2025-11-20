Las Águilas Cibaeñas Envuelven a los Toros

La Romana.– Las Águilas Cibaeñas se mantienen incontenibles tras conseguir otra importante victoria. Derrotaron 3-1 a los Toros del Este la noche de este miércoles en un reñido partido que concluyó al filo de la medianoche en el Estadio Francisco Micheli.

Jonatan Clase pegó un doble impulsador, Aderlin Rodríguez conectó un soberbio cuadrangular y Alberto Rodríguez remolcó una carrera para liderar la ofensiva amarilla, que conectó ocho hits.

El conjunto aguilucho consiguió su séptima victoria consecutiva, elevando su impresionante registro a 17-3 para consolidarse como el dueño absoluto del primer lugar en el Torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol. Es el mejor arranque para las Águilas en los últimos 25 años.

Por su parte, los Toros del Este, que cayeron por segunda noche al hilo ante las Águilas, vieron desmejorar su marca a 10-11, manteniéndose, no obstante, en el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Tras el resultado, Águilas es el único equipo de LIDOM con récord por encima de .500.

Ganó Jonathan Hernández (1-0), perdió Aaron Sánchez (3-2).