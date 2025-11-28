Fin de semana de ataque: ¿Podrán las Águilas mantener su dominio ante el Licey esta noche?

El lunes pudiéramos encontrarnos con una tabla de posiciones muy distinta a la de este viernes, por las tres mini-series que se jugarán en este fin de semana.

Lo único que no cambiará es el primer lugar, el cual pertenece a las Águilas Cibaeñas, quienes se medirán contra los Tigres del Licey desde esta noche a las 7:30 en el Quisqueya y el sábado jugarán en el estadio Cibao.



Leones del Escogido y las Estrellas se verán las caras tres veces, iniciando desde esta noche a las 7:30 en el Tetelo Vargas, y jugarán sábado y domingo en la capital, una serie que movería el standing.

Toros y Gigantes se miden hoy en el Julián Javier desde las 7:00 y mañana chocarán en el Francisco Micheli.