La noche de este domingo el poder del “Plátano Power” se hizo sentir en los campos de las Grandes Ligas, con una impresionante exhibición de jonrones por parte de varias estrellas.

Los fanáticos del deporte han sido testigo del auge de talentos dominicanos, con jugadores como Rafael Devers, Manny Machado, Elly De La Cruz y Willy Adames, Juan Soto, José Ramírez, Fernando Tatis Jr. Junior Caminero, entre otros, destacándose no solo por su poder al bate, sino también por su impacto en sus respectivos equipos.

Estos atletas han demostrado consistencia y liderazgo, consolidándose como figuras clave en el béisbol de Grandes Ligas. Su desempeño ha contribuido significativamente al espectáculo y la emoción que los fanáticos disfrutan en cada juego.

Domingo

Rafael Devers, conectó un batazo que encendió las gradas, demostrando su poderío en el plato.

Devers jugó su partido 163 de la temporada, el cual le dio mandándola para la calle convirtiéndose este en su jonrón número 35.

Mientras que Manny Machado, no se quedó atrás, sumando otro jonrón a su destacada temporada sumando el número 28 de la temporada

El joven sensación Elly De La Cruz, continuó impresionando con un jonrón que dejó a todos boquiabiertos, aportando el 22 de la campaña.

Willy Adames también se unió a la fiesta, conectando un jonrón que contribuyó a la victoria de su equipo, sumando el 31 en esta contienda.

El pasado viernes Adames fue ganador del Premio Willie Mac 2025, convirtiéndose en el primer jugador de su país en recibir este galardón.

El Premio Willie Mac se otorga anualmente al jugador más inspirador de los Gigantes, según la votación de los jugadores, entrenadores, personal de entrenamiento, personal del clubhouse y los fanáticos del equipo.

Esta temporada marca el 45.º aniversario del premio, establecido en 1980 en honor a la leyenda y miembro del Salón de la Fama Willie McCovey.

La noche fue una muestra del talento y la pasión que los jugadores latinos aportan al béisbol de Grandes Ligas.