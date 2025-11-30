Las artes marciales entronizan deportistas

Unos 14 deportistas en las distintas disciplinas de las Artes Marciales serán entronizados hoy en el XIV Ceremonial que se celebrará en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a las 10 de la mañana.

El doctor Norberto Puello y Angel Ramos Brusiloff, presidente y secretario general del Salón de la Fama de la República Dominicana, afirmaron que hoy la familia de las Artes Marciales estará de fiesta y reinará la confraternidad y amor por del deporte.

El ceremonial tendrá una dedicatoria al Maestro, Miguel Peña, por su gran trayectoria por décadas en favor y la promoción de las Artes Marciales.

Los trabajos del ceremonial son encabezados por el destacado empresario de la televisión Fernando Hasbún.

Los exaltados

Los nuevos deportistas que ingresarán hoy al Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (SAFAMRD) están la multimedallista, Leidi Germán, Ekers E.

Raposo, Félix Lebrón, en Judo. También figuran Abraham Tabar en Ju-Jitsu, Miguel Abreu (Kung fu) y en el deporte de Karate, fueron seleccionados Alberto Moreta Mancebo, Alcibíades Peña Escalante y Edwin Beltré.

Igualmente Juan Raúl Suazo Melenciano, en Kung Fu, Alejandro Serrallés, en Ju-Jitsu, José R. Del Rosario, en Kung Fu; José Manuel Silverio, Jorge Amauri Guerrero, en Tae Kwon Do, al igual que Héctor Pilier, como propulsor en Tae Kwon Do, de La Romana.