El mundo sigue cambiando a una velocidad cada vez más rápida y lo ideal es prepararnos y actualizarnos para poder ser competitivos y salir ganadores ante todos los retos que se nos presenten.

La afirmación es de César Cordero, director de Dale Carnegie Training en el país, quien a la pregunta de qué hacer para tener éxitos y logros en este año, explica que lo primero es asimilar y tener clara la definición de lo que es éxito: es todo logro que alcanzamos en base a objetivos y metas que impactan de manera positiva nuestras vidas y la de los demás y que podemos celebrar junto a las personas que queremos.

El experto en desarrollo personal y organizacional, explica que hay que poder separar las áreas y dónde queremos y/o necesitamos alcanzar cierto éxito; esto es: el éxito personal, va separado del éxito profesional, así como puedo ser exitoso en cualquier proyecto de trabajo y recibir un gran reconocimiento, puede ser que en el proceso haya descuidado a mi familia y entonces en esa área de mi vida no sea exitoso.

Las claves para alcanzar logros y éxitos en proyectos

“Se ha ligado mucho el ser exitoso a tener mucho dinero, o tener fama, poder ó una posición de alto mando, y no necesariamente es así. En investigaciones y estudios en este sentido se pudo comprobar que muchas personas aun teniendo mucho dinero, fama, poder y reconocimientos no se sienten del todo exitosas y esto porque sienten que su verdadero objetivo y metas en la vida no lo han logrado”, afirma el master trainer.

Cordero da algunas pautas:

-¿En qué quiero y/o necesito ser exitoso? Expresa que en este primer paso se debe reflexionar sobre cuáles son esos objetivos que queremos lograr en nuestras vidas, que nos darán la satisfacción propia si lo logramos y qué podremos celebrar con las personas que queremos y nos quieren de manera autentica.

Usar el tiempo: hay quienes no logran sus objetivos y metas por que tienen en contra el factor tiempo y nunca les alcanza éste para realizar las tareas y actividades que le llevarán a obtener lo que quieren, por ejemplo: quiero ser exitoso en mi empresa y ser promovido a una posición gerencial, y esa nueva posición demanda que se domine el idioma inglés perfectamente, no lo domino, como no tengo tiempo para aprender inglés veo perderse la oportunidad y le dan la posición a otra persona.

Mantener la actitud correcta: se ha demostrado a través de múltiples estudios e investigaciones que la actitud que tengamos en la vida es clave para lograr llegar al éxito, no importa lo que decidamos lograr.

Profesionalismo: presentar y proyectar una imagen de alto nivel profesional con honestidad, ganar confianza, saber actuar con integridad ganando de manera segura la credibilidad.

Y por último, muy ligado a una actitud correcta es mostrar iniciativa, no esperar a las que las cosas sucedan.