Santo Domingo.-Una plataforma de lanzamiento de cohetes cerca de la reserva natural acuática Laguna de Oviedo afectaría con toda seguridad ese ecosistema, advirtió la bióloga y ambientalista Ángela Guerrero.

La profesora universitaria se refirió al anuncio del presidente Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas, de que antes de mayo de 2028 en el municipio de Oviedo, provincia de Pedernales, se lance un satélite desde la plataforma que se construiría en el lugar.

Guerrero señaló que las plataformas de cohetes generan un impacto ambiental significativo, incluyendo contaminación atmosférica por gases de efecto invernadero, vapor de agua y partículas de carbono negro que dañan la capa de ozono.

En ese sentido, refirió que, a nivel local, los aterrizajes y despegues provocan contaminación acústica, dispersión de residuos metálicos y plásticos, además de que representan riesgos para ecosistemas costeros cercanos.

“Y eso contando con que todo salga bien, pero sabemos que no siempre es el caso; recordemos las explosiones recientes de los satélites Starlink, cuyos desechos y fragmentos cayeron sobre toda la costa mexicana”, declaró la especialista.

En conversación con El Nacional, la bióloga botánica y defensora ambiental recordó que la franja costera que separa la Laguna de Oviedo del mar Caribe es muy estrecha, además de ser playas de desove de las tortugas tinglar, que están en peligro crítico de extinción.

“Toda la provincia Pedernales es un tesoro de biodiversidad que está siendo impactado por el modelo económico de un Gobierno entreguista e indolente, porque el prometido bienestar para las comunidades rurales de la zona aún no llega, a pesar de todos los proyectos fallidos en términos económicos y, a la vez, dañinos para la biodiversidad y ecosistemas únicos”, expresó la también profesora universitaria.

Puerto espacial Durante su discurso de rendición de cuentas el pasado viernes, el presidente Luis Abinader anunció la creación de un puerto espacial comercial ubicado en el municipio de Oviedo, provincia de Pedernales.

El mandatario detalló que el proyecto tendrá una inversión superior a los US$600 millones, fruto de un acuerdo que se firmó con la empresa estadounidense LOD Holdings. El CEO de la empresa, Burton Catledge, estuvo presente en la Asamblea Nacional.