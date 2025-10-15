El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo del ex lanzador de Grandes Ligas, Juan Marichal, acompañado por el también inmortal Vladimir Guerrero, quien fue el "receptor de honor", mientras que el ministro de Educación, Miguel De Camps. / Alberto Calvo

Santo Domingo.- El Torneo de Béisbol Profesional Dominicano comenzó la noche del miércoles con una ceremonia especial antes del encuentro entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, actuales campeones, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo del ex lanzador de Grandes Ligas, Juan Marichal, acompañado por el también inmortal Vladimir Guerrero, quien fue el «receptor de honor», mientras que el ministro de Educación, Miguel De Camps, actuó como bateador de honor.

La inauguración incluyó la presentación de las madrinas de ambos equipos, así como del merenguero Manny Cruz.

También se presentaron los jugadores y dirigentes de las novenas, y tras la interpretación del Himno Nacional, dio inicio el partido.

La apertura de la temporada se replicó en otras ciudades del país. En el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros se enfrentaron las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao, mientras que en el estadio Francisco Micheli de La Romana se realizó la ceremonia previa al encuentro entre las Estrellas Orientales y los Toros del Este.

El torneo, organizado por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), está dedicado este año a Juan Marichal, quien recibió una placa de reconocimiento de parte de la directiva de los Tigres del Licey.