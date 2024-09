Entendemos que el Presidente Luis Abinader, un hombre que tiene algo que la gran mayoría de nuestros ex mandatarios no han tenido, y es el coraje, la humildad y la inteligencia necesaria como para dejar sin efectos algunas que otras medidas que luego que se han tomado el grueso pensante de nuestra sociedad le ha hecho recapacitar. Ahora no será la excepción.

Con esto de las fusiones de varios de los ministerios y la desapariciones de algunas de las direcciones nacionales, el país se ha puesto ante una alerta y en defensa de una institución nunca vista, como es, la referente a la fusión de los Ministerios de Educación (MINERD) y Educación Superior (MESCYT), algo que necesariamente nuestras autoridades, comenzando por el primer mandatario de la nación deben sopesar ante de continuar con la idea.

Esto no es una carrera para ver quien le tumba el pulso a quien, ni mucho menos para dar a demostrar las musculaturas mediáticas en el país, no, esto se trata del futuro de nuestras universidades y sus roles, de nuestros profesionales y las competencias del desarrollo de las Ciencias, las Tecnologías, sobre todo en estos tiempos en donde ya y de manera muy pronunciada se habla de la Inteligencia Artificial (IA).

El Presidente más que escuchar a quienes solo están pensando en el supuesto ahorro de recursos (que entendemos esto debe de estudiarse también más a fondo), esos que les están “orejeando” al mandatario tales ideas, lo que deben de, es promover la modernización del MINERD para llevar a nuestros estudiantes a niveles hasta donde precisamente ha llegado la educación superior en los últimos años, y si se duda, ahí están los múltiples reconocimientos que esta institución ha tenido tanto en el plano nacional como internacional.