Esta fotografía combinada muestra el arte promocional de las películas "Marty Supreme", de izquierda a derecha: "No Other Choice", "One Battle After Another", "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" e "It Was Just an Accident". (A24/Neon/Warner Bros./Netflix/Neon via AP)

Las personas que se fijan demasiado en las cifras podrían decir lo contrario, pero 2025 fue un buen año para el cine.

Los cineastas que trabajan dentro y fuera del sistema de estudios lograron crear obras audaces, personales, increíblemente imaginativas y singulares.

Algunas incluso lograron llegar al público general: ¿Qué tan extraordinario es que «Sinners» («Pecadores») esté entre las películas más taquilleras del año en América del Norte, junto a todas esas secuelas «seguras», reinicios y marcas conocidas? Sin embargo, la mayoría probablemente esté destinada a alcanzar el estatus de clásico de culto.

Hollywood, tal como lo conocemos, está experimentando cambios sísmicos, cuando otro estudio, Warner Bros., enfrenta una posible fusión y el anuncio de la transmisión de los Oscar en YouTube a partir de 2029. Esta es una industria que siempre está bajo amenaza, pero que siempre parece encontrar una solución.

Si acaso, 2025 también fue un año en el que el público demostró que todavía anhela la experiencia en las salas de cine, ya sea para gritar «chicken jockey» en la pantalla o, a pesar de toda lógica y encuestas en contra, ayudar a que «KPop Demon Hunters» encabece extraoficialmente las listas de taquilla dos meses después de llegar a Netflix.

Lamentablemente, otras grandes películas también fueron poco vistas. Pero en un año que también vio la muerte de íconos del cine como David Lynch, Robert Redford, Diane Keaton y Gene Hackman, es bueno recordar que la taquilla y los premios son solo medidas temporales. Las películas son lo que perdura.

A continuación, la selección de los críticos de cine de The Associated Press, Lindsey Bahr y Jake Coyle, para las mejores películas de 2025:

Las mejores películas de 2025 según Lindsey Bahr

Las mejores películas de 2025 según Jake Coyle

1. “One Battle After Another” (“Una Batalla Tras Otra”)

Para una película que se siente tan fascinantemente del momento, lo último de Paul Thomas Anderson es curiosamente atemporal. Los ecos de los movimientos Pantera Negra y Weather Underground parecen pertenecer a otra era.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Teyana Taylor en una escena de «One Battle After Another». (Warner Bros. Pictures via AP)

Sin embargo, la desaliñada obra de Anderson hace su propia historia y su propia resistencia. La clave, creo, es que tanto las fuerzas de opresión como las de contracultura en la película están perdidas en rituales y palabras clave. Se trata de encontrar tu propia gramática de lucha. Y también se trata de lo imparable que es Teyana Taylor.

2. «Eojjeolsuga eobsda» (“No Other Choice”)

En la magistral comedia negra de medianoche de Park Chan-wook, un hombre recién desempleado (Lee Byung-hun) decide que su mejor opción para superar a los solicitantes de empleo con calificaciones similares es matarlos, uno por uno.

Es una narrativa ingeniosa (del novelista Donald E. Westlake de 1997, previamente adaptada por Costa-Gavras) que Park extrapola de maneras cada vez más profundas. Park, el director coreano de “Oldboy” y “Heojil kyolshim” («La decisión de partir»), sigue en la cima de sus diabólicos poderes.

3. “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”)

Jafar Panahi ha hecho muchas grandes películas, muchas de ellas en circunstancias extraordinarias. Todas ellas, a pesar de las dificultades que documentan y en las que existen, también son juguetonas y entretenidas.

Esta imagen difundida por Neon muestra, de izquierda a derecha, Mohamad Ali Elyasmehr como Hamid, Majid Panahi como Ali y Hadis Pakbaten como Goli, en una escena de “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”). (Neon via AP)

Así que vean esta no solo porque es una importante película iraní, llena de dolor y furia, y hecha por uno de los cineastas más valientes del planeta, sino porque es apasionante, divertida y humana.

4. “Marty Supreme”

Los anales de las grandes películas de Nueva York tienen una nueva. La épica picaresca de ping-pong de Josh Safdie, protagonizada por Timothée Chalamet como un incansable luchador, es la película más vertiginosa y emocionante del año. Y no lo digo solo con la esperanza de que un resurgimiento del ping-pong inducido por Chalamet desplace al pickleball.

Esta imagen difundida por A24 muestra a Timothée Chalamet en una escena de «Marty Supreme». (A24 via AP)

5. “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” («Puñales por la espalda 3»)

Subestimen los whodunits de Rian Johnson bajo su propio riesgo. El último capítulo en las aventuras interminablemente entretenidas de Benoit Blanc puede ser el mejor de todos.

Ciertamente es el más conmovedor. Y tiene a Josh O’Connor, quien dejó su huella en el año cinematográfico con un puñado de actuaciones destacadas, especialmente esta y en el impecable retrato de Kelly Reichardt de un hombre muy defectuoso, “El Cerebro”.

6. “April”

Fácilmente la película más inquietante del año. La segunda película de la cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili trata sobre una obstetra solitaria, Nina (una extraordinaria Ia Sukhitashvili), que recorre el oscuro campo del país atendiendo a mujeres mientras soporta una vilificación opresiva. La implacable situación de Nina, quien absorbe y lleva todo el dolor a su alrededor, permanecerá conmigo por mucho tiempo.

7. “Sinners”

Las combinaciones de géneros en la gran pantalla como esta no aparecen con frecuencia. Hollywood está desesperado por más de ellas. Debería comenzar con lo que Ryan Coogler quiera.

8. «Secret Mall Apartment»

El gancho de esta joya de documental es uno tonto: en 2003, ocho jóvenes de Rhode Island construyeron y a menudo vivieron en un espacio oculto dentro de un centro comercial de Providence durante años. Pero cuando el director Jeremy Workman profundiza en la historia más extraña que la ficción, revela mucho más que una broma, descubriendo algo reflexivo e inspirador sobre el arte, el comercio y la comunidad.

9. “Blue Moon”

Qué extraordinario compañero es Lorenz Hart para Ethan Hawke en el encantador y melancólico drama de cámara de Richard Linklater, una de las dos excelentes películas de 2025 del director, junto con la oda a la Nueva Ola Francesa “Nouvelle Vague”.

Desde el primer monólogo en Sardi’s la noche en que su antiguo compañero de composición, Richard Rodgers, está estrenando “Oklahoma!”, el ingenio de Hart calienta el alma. Me habría sentado en el bar con él (como ‘Blue Moon’ te hace sentir) por horas más.

10. «Tardes de soledad»

El documental de Albert Serra sobre la tauromaquia no hace ningún juicio explícito sobre las corridas de toros españolas. En cambio, se mantiene rigurosamente enfocado en un torero, Andrés Roca Rey, y los toros que enfrenta en el ruedo.

Se acerca a una experiencia puramente cinematográfica. En composiciones ajustadas, Serra documenta un ritual persistente y el espectáculo del deporte sangriento.

También: “Caught by the Tides” («A la deriva»), “One of Them Days” («Uno de esos días»), “Eephus”, “My Father’s Shadow”, “The Testament of Ann Lee” («El testimonio de Anne Lee»), «Kuraudo» (“Cloud”), “Sentimental Value”, “On Becoming a Guinea Fowl”, “Bugonia”, “Sorry, Baby”.