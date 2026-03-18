Entre ajuste de último minuto, las luces están listas, las cámaras se preparan para enfocar y los fotógrafos a afinar sus lentes para captar la vibra y a las estrellas que desfilarán por la alfombra roja de los Premios Soberano 2026.

La cuenta regresiva ya está activada y el público ya comenzó a apostarse en la explanada del Teatro Nacional Eduardo Brito para recibir a quienes marcarán las tendencias esta noche.

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Alfombra roja de Premios Soberano 2026, está lista para su gran noche. Foto: José Castro.

En esta versión de los premiación a celebrarse en la Sala Carlos Piantini, la comunicadora Karen Yapoort vuelve a sumarse al equipo de presentadores del pre show, junto a ella estarán Amara La Negra, Josell Hernández y Sophia Sanabria, quienes tendrán la responsabilidad de conducir por primera vez la transmisión especial desde la alfombra roja.

Entre las figuras más esperadas de la pasarela destacan Yapoort, Georgina Duluc, Gabi Desangles, Pamela Sued y Nahiony Reyes, quienes cada año acaparan miradas con su estilo. A ellas se sumarán otras personalidades del mundo del entretenimiento, la moda y la comunicación, que completarán una noche cargada de brillo.

La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche, mientras que la ceremonia se celebrará a partir de las 7:00 pm y se transmitirá a nivel nacional por Color Visión (canal 9), para Estados Unidos por Univisión y su plataforma streaming ViX.

Asimismo podrá ser visto en tiempo real, a través de cualquier dispositivo móvil, por Youtube.