San José, Costa Rica.– El presidente Luis Abinader participó este viernes en la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado , quien asumió la presidencia de Costa Rica para el período constitucional 2026-2030.

El acto de investidura fue celebrado en el Estadio Nacional de San José con la presencia de jefes de Estado, representantes diplomáticos y delegaciones oficiales de distintos países.

La ceremonia comenzó con la juramentación de Fernández Delgado por parte de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez .

También asumieron funciones el primer vicepresidente, Francisco Gamboa Soto , y el segundo vicepresidente, Douglas Soto .

Posteriormente, el mandatario saliente, Rodrigo Chaves Robles , entregó la banda presidencial a la nueva gobernante, oficializando así el cambio de mando.

Tras concluir la ceremonia, Abinader se trasladó junto a su comitiva al Centro de Convenciones, donde participó en el saludo protocolario a la nueva presidenta costarricense y en la fotografía oficial con los jefes de Estado invitados.

El mandatario dominicano asistió acompañado por el canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón .

La presencia de Abinader en Costa Rica reafirma el interés de la República Dominicana en fortalecer los vínculos diplomáticos, la cooperación bilateral y la integración regional en América Latina.