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Abinader asiste a toma de posesión de Laura Fernández como presidente de Costa Rica

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Abinader asiste a toma de posesión de Laura Fernández como presidente de Costa Rica

San José, Costa Rica.– El presidente Luis Abinader participó este viernes en la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado , quien asumió la presidencia de Costa Rica para el período constitucional 2026-2030.

El acto de investidura fue celebrado en el Estadio Nacional de San José con la presencia de jefes de Estado, representantes diplomáticos y delegaciones oficiales de distintos países.

La ceremonia comenzó con la juramentación de Fernández Delgado por parte de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez .

También asumieron funciones el primer vicepresidente, Francisco Gamboa Soto , y el segundo vicepresidente, Douglas Soto .

Posteriormente, el mandatario saliente, Rodrigo Chaves Robles , entregó la banda presidencial a la nueva gobernante, oficializando así el cambio de mando.

Tras concluir la ceremonia, Abinader se trasladó junto a su comitiva al Centro de Convenciones, donde participó en el saludo protocolario a la nueva presidenta costarricense y en la fotografía oficial con los jefes de Estado invitados.

El mandatario dominicano asistió acompañado por el canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón .

La presencia de Abinader en Costa Rica reafirma el interés de la República Dominicana en fortalecer los vínculos diplomáticos, la cooperación bilateral y la integración regional en América Latina.

TEMAS: #Abinader#Costa Rica#Laura Fernández#toma de posesión
El Nacional

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