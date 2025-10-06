Chicago (EE.UU.).— El astro de los Los Angeles Lakers, LeBron James, sorprendió este lunes al anunciar en sus redes sociales que este martes tomará “la decisión de todas las decisiones”, sin ofrecer más detalles, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre su posible retiro o un nuevo rumbo en su carrera.

El mensaje, publicado en la cuenta oficial del jugador, dice: “La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision”, acompañado de un video que recuerda su histórica “primera decisión” de 2010, cuando anunció en una transmisión televisiva su fichaje por los Miami Heat.

LeBron y sus rumores sobre su retiro

A pocos meses de cumplir 41 años, el cuatro veces campeón de la NBA se prepara para su vigésima tercera temporada, un récord sin precedentes en la liga de baloncesto más exigente del mundo.

El anuncio ha generado expectación entre fanáticos y analistas, quienes debaten si el veterano jugador planea anunciar su retiro, una nueva etapa en su carrera deportiva o un proyecto personal fuera de las canchas.

Hasta el momento, LeBron James no ha ofrecido más detalles sobre el contenido del anuncio previsto para este martes al mediodía.