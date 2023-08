Lección para gente metiche

Con un humor de esos que destacan a los Derbez, José Eduardo jugó una broma a sus seguidores publicando una carta de esas que ahora escriben los famosos cuando terminan una relación, y dijo: “Última foto que subo de nuestra historia (justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto. Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices. Los que me conocen en persona saben que soy de los que se enamoran con facilidad de alguien, o al menos eso yo creía, de mi parte estuve mal al sentirme así aunque no fue mi culpa del todo, tuvimos muchos errores y por eso decidimos terminar con esta bonita relación”.

Lee también: Qué decir

“Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos, a toda esa gente metiche que sigue leyendo esto, no nos vamos a dejar, solo quería ver a quién le encanta el chisme, yo también caí, ahora es tu turno de molestar a otros…”, agregó, destapando que era una pesada broma y atestiguando que se lee poco.

Abundaron los mensajes de lamentos de personas que no llegaron al final del mensaje.