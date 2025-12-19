Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, anuncia gira en solitario

Bogotá.- La cantante vasca Leire Martínez, exvocalista del grupo español La Oreja de Van Gogh, presentó este viernes su gira global ‘Aquella Niña Tour’, que tendrá parada en Colombia con shows en Medellín y Bogotá en mayo de 2026, informó el equipo de la artista en un comunicado.

Su gira debut en solitario se anunció de la mano de su nuevo disco ‘Historia de aquella niña’, que verá la luz el 20 de febrero de 2026 bajo el sello de la discográfica Sony Music, y que explora temas como «la memoria, la identidad y la resiliencia emocional», agregó la información.

«Tras años al frente de una de las bandas más influyentes del pop en español, la transición de Leire a solista representa un renacer creativo que combina experiencia, sensibilidad y audacia», apuntó el equipo de la cantante.

Los conciertos en Colombia que hacen parte de la gira tendrán lugar en el teatro El Tesoro de Medellín, el 14 de mayo de 2026, y en el recinto Astor Plaza de Bogotá, al día siguiente.

El tour también incluirá fechas en Estados Unidos, con actuaciones en Nueva York, el 22 de mayo; en Miami, el día 23 del mismo mes; en Houston, al día siguiente, y en Los Ángeles, donde cantará el 27 de mayo.

Además, Martínez anunció varios conciertos en Argentina, Guatemala y México, también en mayo.

Para esta gira, la artista propone un repertorio «dinámico» donde sus nuevas composiciones se entrelazan con versiones «reinventadas» de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, «transformando cada canción en una experiencia renovada para el público».