Trabajos lentos Residentes de la calle Hostos, en el tramo comprendido entre las calles Mercedes y Emiliano Tejera, han expresado su frustración y preocupación por el lento avance de los trabajos ( cuando se trabaja) de remodelación vial en el sector. A pesar de ser un tramo corto, los vecinos aseguran que la obra lleva más de cinco meses en desarrollo, causando significativos inconvenientes en su vida diaria. Esta obra, que forma parte del proyecto de remodelación de la Ciudad Colonial, busca mejorar la infraestructura de la zona para el tránsito peatonal y vehicular./ Jorge González