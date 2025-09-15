Trabajos lentos Residentes de la calle Hostos, en el tramo comprendido entre las calles Mercedes y Emiliano Tejera, han expresado su frustración y preocupación por el lento avance de los trabajos ( cuando se trabaja) de remodelación vial en el sector. A pesar de ser un tramo corto, los vecinos aseguran que la obra lleva más de cinco meses en desarrollo, causando significativos inconvenientes en su vida diaria. Esta obra, que forma parte del proyecto de remodelación de la Ciudad Colonial, busca mejorar la infraestructura de la zona para el tránsito peatonal y vehicular./ Jorge González
Residentes de la calle Hostos, entre la Mercedes y Emiliano Tejera, expresan su frustración por el lento avance de los trabajos de remodelación vial en el sector. A pesar de ser un tramo corto, vecinos aseguran que las labores llevan más de cinco meses, causándoles serios problemas. Trabajos forman parte del proyecto de remodelación de la Ciudad Colonial, para mejorar la infraestructura para el tránsito peatonal y vehicular.