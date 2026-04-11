El papa León XIV preside una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)

Roma.– En una de sus declaraciones más firmes hasta el momento, el papa León XIV criticó este sábado la “ilusión de omnipotencia” que, a su juicio, alimenta la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, al tiempo que instó a los líderes a detener el conflicto y abrir paso a negociaciones de paz.

León XIV presidió un servicio vespertino de oración en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego.

El primer papa nacido en Estados Unidos no mencionó a Estados Unidos ni al presidente Donald Trump en su oración, que había sido planificada antes que se anunciaran las conversaciones. Pero el tono y el mensaje de León XIV parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida!”, dijo León.

En los bancos de la basílica estaba el arzobispo de Teherán, el cardenal belga Dominique Joseph Mathieu. Estados Unidos estuvo representado en el cuerpo diplomático por su jefa adjunta de misión, Laura Hochla, informó la embajada de Estados Unidos.

En las primeras semanas de la guerra, León XIV, nacido en Chicago, al principio se mostró reacio a condenar públicamente la violencia y limitó sus comentarios a discretos llamados a la paz y al diálogo. Pero el papa intensificó sus críticas a partir del Domingo de Ramos. Y esta semana, afirmó que la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní era “verdaderamente inaceptable” y pidió que prevaleciera el diálogo.

El sábado, León XIV hizo un llamado a todas las personas de buena voluntad a rezar por la paz y a exigir a sus líderes políticos el fin de la guerra. La vigilia vespertina en Roma, que incluyó lecturas de las Escrituras y el rezo meditativo del Rosario, se celebraba al tiempo que se realizaban simultáneamente servicios locales de oración en Estados Unidos y en otros lugares.

Rezar por la paz, dijo León, era una forma de romper la «cadena demoníaca del mal” para construir, en cambio, el Reino de Dios, donde no hay espadas, drones ni “ganancias injustas”.

El papa León XIV bendice a los fieles al inicio de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

“Tenemos en esto una barrera contra ese delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor”, expresó. “Incluso el Santo Nombre de Dios ―el Dios de la vida― es arrastrado en discursos de muerte”.

Los gobernantes han utilizado la religión para justificar sus acciones en la guerra. Funcionarios estadounidenses, y especialmente el secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para presentar a Estados Unidos como una nación cristiana que intenta derrotar a sus enemigos.

León XIV ha dicho que Dios no bendice ninguna guerra, y ciertamente no a quienes lanzan bombas.

El papa presidió el servicio sentado a un lado del altar en un trono blanco, con su capa roja formal y la estola litúrgica, y rezando con un rosario en las manos. Muchos de los sacerdotes y monjas en los bancos pasaban las cuentas del rosario mientras se recitaban las oraciones del “Padre Nuestro” y el “Ave María”.

El Vaticano está particularmente preocupado por el desbordamiento de la guerra de Israel contra el grupo político-paramilitar Hezbollah en Líbano, dada la difícil situación de las comunidades cristianas en el sur.