Fernández hizo estas declaraciones durante el acto de relanzamiento del “Frente de Balagueristas con Leonel”, donde acusó al oficialismo de haber desviado fondos para la campaña electoral, sin cumplir las promesas de obras que justificaron esos recursos.

Santo Domingo.– El expresidente Leonel Fernández acusó este miércoles al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de ser responsable de la crisis actual, la cual atribuyó al uso de recursos públicos para “comprar” las pasadas elecciones.

“Lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana es el costo de haberse atrevido, con dinero público, a comprar unas elecciones, y el pueblo se la está cobrando, porque el enojo y la ira popular que hoy existe es inenarrable”, afirmó el líder de la Fuerza del Pueblo.

Durante el relanzamiento del Frente de Balagueristas con Leonel, Fernández señaló que el oficialismo tomó millonarios préstamos bajo el pretexto de financiar obras de infraestructura, pero esos fondos fueron desviados a la campaña electoral.

Como ejemplo, mencionó la renegociación del contrato de Aerodom, que contemplaba la construcción de un puente paralelo al Jacinto J. Peynado, un elevado junto al Puente Flotante y un hospital traumatológico en San Cristóbal. “Ninguna de esas obras se ha realizado, pero el dinero sí se gastó en política”, subrayó.

El exmandatario sostuvo que la inconformidad popular es la consecuencia directa de esa práctica y reiteró que el gobierno ha incumplido con sus promesas, dejando al país en una situación de crisis económica y social.

El encuentro, celebrado en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, reunió a dirigentes reformistas de todo el país, quienes proclamaron su compromiso de trabajar por el retorno de Leonel Fernández a la presidencia.