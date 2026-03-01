La Policía Nacional suspendió a un coronel, un capitán y varios agentes vinculados a la presunta sustracción de dinero durante una investigación en San Cristóbal.

Los nombres de los involucrados se mantienen bajo reserva mientras han sido puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones penales correspondientes.

Por recomendación de la Dirección de Asuntos Legales y en cumplimiento del artículo 165 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (No. 590-16), se ordenó el cese de sus funciones.

Esta medida cautelar se mantendrá mientras la Dirección de Asuntos Internos profundiza en el caso, garantizando un proceso transparente y apegado a la ley. Ambos oficiales ya han sido notificados formalmente.