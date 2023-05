Leonel asegura funcionarios del PRM no respetan al pueblo

Gaspar Hernández, Espaillat.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró ayer en Gaspar Hernández que, los funcionarios del PRM no respetan al pueblo. “Hay una falta de respeto por la gente”, expresó.

El líder político que ha asumido la defensa de la población ante las problemáticas que afectan la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas, dijo que, “como no respetan al pueblo, el pueblo se está yendo del PRM y viene entonces a la Fuerza del Pueblo, donde sí respetamos al pueblo dominicano”.

Las palabras de Fernández se producen luego de juramentar a decenas de dirigentes de diferentes partidos, en su mayoría del PRM, entre estos, el vicealcalde del Ayuntamiento de Gaspar Hernández, José Otilio Thomas, quien presentó renuncia a su función pública y a su condición de dirigente del partido de gobierno, para integrarse en la Fuerza del Pueblo.

Leonel Fernández se refirió a las razones que, este funcionario municipal explicó de manera previa le llevaron a renunciar.

“Presté mucha atención a las palabras del compañero Otilio, quería saber ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué razón él salía de su posición de vicealcalde; porque mucha gente aspiraría a vicealcalde, es un puesto privilegiado, es un puesto de honor para servirle a su pueblo” comentó Leonel Fernández.

Otilio decía algo que a Fernández le llamó la atención y que según habido observando el líder opositor, “también se repite en el seno del PRM y, es que la gente del pueblo no les importa a los dirigentes del PRM, no consideran su dignidad».

Por lo que, Fernández dijo que en la Fuerza del Pueblo, “sí consideramos que a este pueblo hay que respetarlo y por eso nuestro partido está integrado por motociclistas, por amas de casa, por pescadores, por estudiantes, por taxistas; pero también por profesionales”.

Indicó además que la Fuerza del Pueblo está compuesta, “por médicos, por abogados. Está integrado por ingenieros, por medianos y pequeños empresarios; está integrado por la totalidad, por la universalidad de lo que es el Pueblo dominicano; pero no por élites excluyentes que quieren sacar del juego a todo los que aspiran a construir una patria conjunta para todos los dominicanos”.

El presidente de la Fuerza del Pueblo agregó que: “En la República Dominicana uno que quiere gobernar para otros pocos y una Fuerza del Pueblo que cree que a la República Dominicana le corresponde, le pertenece a todos los dominicanos».

Juramentados

José Otilio Thomas habló en nombre de las personas juramentadas, donde expuso las razones de su renuncia. “nuestro municipio luce sucio, luce feo, aquí no se hacen obras. Cuando vi que eso no era posible entonces hablé con mi esposa, con mi familia y me dijeron que me retirara del ayuntamiento”, explicó.

Además se juramentaron en la Fuerza del Pueblo, la esposa del vicealcalde, Marileicy de la Cruz; el hermano del presidente del PRM, Eleno de la Cruz; el Médico Legista del municipio, Dr. Carlos Ortiz; Rafael Suero Peguero (Joselito), Domingo Zalla (Morao), Carlos Manuel Almonte (Blanco), Cristino Inoa Almonte (Chilo Palin), Ramón Félix Díaz (Sandro), Alcibíades Morales, Galvany Yajaira de Windt, Morales (Gabi), José Miguel Javier Acosta, Lucrecia María Then, entre otras personalidades y dirigentes de diversos partidos políticos.