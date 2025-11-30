El expresidente Leonel Fernández afirmó este domingo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debe “recoger sus maletas”, porque dejará el poder en 2028, al encabezar la denominada “Marcha del Pueblo”.

Durante la actividad, calificó a la actual gestión como “inepta” y aseguró que el país atraviesa una crisis que “solo se resolverá con un cambio de mando”.

“Que recojan sus maletas porque es seguro que se van en el 28”, expresó en el discurso central que puso fin a la movilización, la cual reunió a una multitud que marchó por más de tres horas por distintos barrios del Distrito Nacional.

En los primeros puntos de su intervención, Fernández defendió la propuesta de indexar los salarios, impulsada por la Fuerza del Pueblo y por el senador Omar Fernández. Destacó que cerca de 700,000 trabajadores mejorarían sus condiciones de vida si el Gobierno aplicara esta medida, y afirmó que la indexación permitiría que las familias dominicanas pudieran “comer las tres calientes”.

Marcha del Pueblo: Leonel Fernández clama por un cambio urgente en el país

“Si el Gobierno fuera sensible, se daría cuenta de lo que esto significaría para la gente”, señaló, reiterando que la Fuerza del Pueblo implementaría la indexación salarial en caso de llegar al poder.

El expresidente aseguró que el país enfrenta una crisis de solvencia estatal y afirmó que el 52 % de las obras de infraestructura iniciadas por esta administración están paralizadas. “Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Gobierno está en bancarrota”, declaró, al señalar que la economía muestra una desaceleración, con un crecimiento de solo 2.2 % del PIB entre enero y septiembre, según cifras del Banco Central.

Fernández agregó que la marcha de este domingo envía un mensaje claro al Gobierno. “Si tuviéramos que calificar este acto majestuoso, esta marcha del pueblo, diríamos que se trata de un plebiscito anticipado. Les estamos diciendo a los inquilinos temporales del Palacio Nacional que recojan sus maletas desde ya”, enfatizó.

El también presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que la promesa de cambio del actual Gobierno “se ha desplomado”, y calificó la gestión como ineficiente e indolente. Reiteró que “sin temor a equivocarnos podemos decir que el Gobierno está en bancarrota”.

Asimismo, arremetió contra el PRM, al que tildó de “inepto e incapaz”, y lo responsabilizó del “aumento descontrolado” de los precios de los alimentos, que, según dijo, han subido hasta un 257 %, además del incremento del subsidio eléctrico, que pasó de 58 mil millones de pesos en 2020 a 98 mil millones en la actualidad.

Fernández afirmó que el PRM incumplió su promesa de campaña de reducir en un 30 % el costo de la canasta básica y que, por el contrario, durante esta gestión “lo que ha habido es un aumento de un 48 %”, lo que mantiene los productos esenciales fuera del alcance de las familias más pobres.

Explicó además que el elevado subsidio eléctrico responde al aumento de las pérdidas técnicas y comerciales del sistema de distribución, que pasaron de un 27 % en 2020 a un 44 % “en el día de hoy”. “Si el subsidio ha aumentado de 58 mil a 98 mil millones, se debe a la incompetencia, la ineptitud y la incapacidad de quienes hoy dirigen la República Dominicana”, concluyó.