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Paulo Coelho: ¿fue drogadicto?

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Paulo Coelho: ¿fue drogadicto?

Cesar Mella

Nació en 1947 en Río de Janeiro. Cuando descubrió su vocación de escritor, la intransigencia de su padre que quería que él fuera ingeniero para seguir la tradición familiar, unida a las influyentes lecturas de Henry  Miller, provocaron en él  una enorme  rebeldía  que su padre interpretó como síntoma de  locura.

A los 17 años le internaron dos veces en un hospital psiquiátrico, donde fue  sometido a varias sesiones de electroshock. Años más  tarde en plena dictadura brasileña, sufrió cárcel y tortura junto a su   mujer por espacio de una semana.

A partir de esta traumática experiencia Paulo declaró: “La cárcel fue la experiencia del odio, de la crueldad y de la impotencia total. Fue mil veces  peor que el manicomio”.

Coelho empezó la carrera de derecho, aunque después la abandonó para dedicarse al teatro, al   periodismo, y a la composición de letras para  grandes nombres de la canción   popular brasileña.

A los 20 años, su espíritu rebelde y su fascinación por lo prohibido le  zambulleron  de plano en el mundo de las drogas, un infierno que lo llevo al borde de la muerte y del que sobrevivió gracias a un instante de lucidez: “Un día entendí que el agua me  iba a arrastrar para siempre. Fue entonces cuando decidí dar un salto a  la  tierra”.

Esta dura experiencia lo llevo a la siguiente reflexión: “La capacidad de saber reaccionar ante los propios instintos, y saber sacar  partido de nuestro gran    potencial”.

Este reconocido autor de libros de autoayuda que ha vendido mas de 100 millones de copias en 56 idiomas y en 150 países no oculta ni se avergüenza de su pasado: ”No he querido esperar a morir para que los biógrafos  contaran de mi lo que    yo   había ocultado en vida. Ahora todos saben lo que   he   sido, de carne y   hueso como todos. Así me siento en  paz”.

Estoy hablando del autor de obras como: “El alquimista”;  “El peregrino de Compostela” ; “La quinta montaña”; “Once minutos”; “El Zahir” y otros éxitos de librería.

Carmen Fernández,  periodista especializada en autoayuda   ha recopilado los trozos esenciales de la  obra de Paulo Coehlo y están disponibles  para mis lectores en la página

www.psicologiapractica.es .

Este artículo tiene por finalidad inculcar al personal sanitario (   psicólogos,     psiquiatras y orientadores), que a  partir de esta biografía, nunca debemos desmayar en invitar a nuestros pacientes a retomar el camino; a  buscar un balance de sus vidas e inspirarlos, con metas de crecimiento y desarrollo personal.

Voy a concluir con dos frases del autor:

“Cuando estés lavando platos, da las gracias por tener platos que lavar; eso significa que en ellos hubo comida, que cuidaste o alimentaste a alguien… Piensa cuántos millones de personas en este momento no tienen nada que lavar o nadie a quien   preparar la mesa. No hay nada de malo en hacer cosas simples.”

Y la otra:

“No te dejes oprimir por lo que piensan los demás, ya que dentro de algunos años,  décadas  o siglos, ese pensamiento cambiará. Vive ahora lo que la  gente no vivirá hasta el futuro”

¡Bien Paulo!

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