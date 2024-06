Leonel reporta a JCE gastó RD$ 375 millones en campaña

Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) depositó este viernes ante la Junta Central Electoral (JCE), el informe final de ingresos y gastos del candidato presidencial de la organización, Leonel Fernández, sobre la campaña electoral concluida el 19 de mayo de 2024.

Mediante una comunicación enviada al presidente de la JCE, Román Jáquez, y al director de la Dirección Especializada de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la JCE, Ramón Espiñeira, la Fuerza del Pueblo remitió el referido reporte, en el que hace constar que los gastos totales de la campaña presidencial fueron de trescientos setenta y cinco millones, seiscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y un pesos con treinta y nueve centavos (RD$ 375,677,891.39).

El documento depositado, acorde a lo establecido en la Ley Electoral No. 2023 y la Resolución No. 86-23, emanada por la Junta Central Electoral, en fecha 4 de diciembre del año 2023, indica que: “en el contexto de una campaña presidencial, la transparencia y la responsabilidad financiera son aspectos cruciales que no solo aseguran el cumplimiento de las normativas legales, sino que también fortalecen la confianza del electorado.

Este reporte de ingresos y gastos tiene como objetivo proporcionar un panorama detallado y claro sobre el manejo de los recursos económicos durante el periodo electoral de la candidatura presidencial”.

Además, la comunicación remitida a la JCE por la Secretaría General y la Secretaría de Finanzas de la Fuerza del Pueblo explica que el, “reporte sirve como una herramienta de rendición de cuentas ante los donantes, simpatizantes y entidades reguladoras, demostrando nuestro firme compromiso con la integridad y la transparencia en todos los procesos en que hemos participado”.

Agregan que el reporte es, “aparte de la transparencia financiera, es mostrar de manera clara y precisa todas las fuentes de ingresos y los destinos de los gastos, asegurando que cada transacción quede registrada por el órgano electoral, como parte del compromiso con el cumplimiento normativo y asegurar que todas las actividades financieras se ajusten a las leyes y regulaciones vigentes en materia de financiación de campañas políticas”.

En ese sentido, el principal partido de la oposición política dominicana describió la relación de gastos de la siguiente manera: Lanzamiento Programa de Gobierno: RD$ 7 millones, 285 mil 320.11; vallas electrónicas: RD$ 11 millones 171 mil 012.20; vallas publicitarias tradicionales: RD$ 27 millones 982 mil 501.30.

En ese mismo sentido, las gorras: RD$ 1 millón 095 mil 001.00; afiches: RD$ 1 millón 275 mil 111.99; impresión y encuadernación: RD$ 615,211.25; gastos operativos: RD$ 231 millones; uso de tecnología comunicacional: RD$ 9,001,152.30; gastos en redes sociales: RD$ 7,238,520.11; actos y eventos: RD$ 43 millones 625 mil 415.10; alquileres de vehículos: RD$ 550,028.11; alquiler de locales (hoteles): RD$ 1,990,944.98; publicidad en radio y televisión: RD$ 32,015,261.27; combustible: RD$ 832,411.67.

Estas cantidades suman una totalidad de: RD$ 375 millones 677 mil 891.39

En el detallado reporte que la Fuerza del Pueblo presentó a la JCE describió además las fuentes de recaudo de la siguiente manera:

El partido, de los fondos provenientes del Estado a través de la Junta Central Electoral, por mandato de la Ley 20-23, aportó ciento cincuenta millones de pesos (RD$ 150,000,000.00).

Por donaciones privadas se recibieron noventa millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y un pesos con treinta centavos (RD$ 90,677,891.39). Estas son donaciones realizadas por contribuyentes o aportantes que apoyaron firmemente durante estos meses de campaña electoral.

Aportes de dirigentes y simpatizantes a través de la Plataforma Digital: mediante este sistema, de forma individual, los compañeros miembros del partido, vía la plataforma financiera digital del Partido Fuerza del Pueblo, aportaron la suma de tres millones de pesos (RD$ 3,000,000.00).

Carnets de afiliación: a través del aporte voluntario para la adquisición de carnet que les identifica como miembros activos de la Fuerza del Pueblo, aportaron la suma de treinta y cinco millones de pesos (RD$ 35,000,000.00).

Otros eventos de recaudación: el partido, a través de la organización de almuerzos, cenas y cócteles con donantes importantes, entregó al proyecto presidencial la suma de veinticinco millones de pesos (RD$ 25,000,000.00).

Productos promocionales: el partido realizó la venta de productos promocionales, camisetas, gorras y otros artículos temáticos de la campaña, reportando al proyecto presidencial ingresos por la suma de veintidós millones de pesos (RD$ 22,000,000.00).

Bonos de Contribución Especial: el partido elaboró una emisión de bonos de “Contribución Especial” que permitió obtener ingresos por treinta millones de pesos (RD$ 30,000,000.00).

Sorteos o rifas: finalmente, por medio de un sorteo especial, el partido reportó al proyecto presidencial veinte millones de pesos (RD$ 20,000,000.00).

En total, el proyecto presidencial, sustentado por la plataforma política Fuerza del Pueblo, obtuvo ingresos por la suma de trescientos setenta y cinco millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y un pesos con treinta y nueve centavos (RD$ 375,677,891.39).