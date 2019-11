El partido La Fuerza del Pueblo reiteró esta mañana su propuesta de que la auditoría que se le hará a los equipos del voto automatizado se realice a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Estados Unidos, luego que la Junta Central Electoral pidiera a los partidos que propongan la firma que realizaría estos experticios.

Bautista Rojas Gómez, uno de los voceros de la entidad, dijo que desde el principio propusieron al organismo electoral realizar la auditoría, pero que la JCE alegadamente no hizo caso.

Ayer el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, anunció que la firma Deloitte contratada para realizar la auditoría ya no la realizaría debido a los cuestionamientos de distintos sectores.

Rojas Gómez dijo que han mantenido que para obtener unos resultados confiables era necesario que a los equipos del voto automatizado se le hiciera una auditoría forense y que esta labor debía encargársele a Estados Unidos y a los citados organismos internacionales.

“Nosotros le propusimos en su momento a la Junta Central Electoral que a través de la OEA, de la Unión Europea y de la embajada de Estados Unidos se hiciera una auditoría forense del proceso, ellos no le han puesto caso a nada de eso, y ayer el delegado del PTD y de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque expuso en el mismo tenor”, sostuvo.

Agregó que “nosotros a lo que aspiramos es que como ellos primero toman un camino y luego se devuelven para tomar otro, llegue el momento en que ellos digan, bueno vamos hacer esta auditoría forense, cosa que no tiene ningún sentido porque ellos proclamaron ganadores, por lo menos para que le den esa satisfacción, no a Leonel Fernández, sino al pueblo”,

Rojas Gómez sostuvo que lo más indicado es que para que dicha investigación sea creíble sea a través de la embajada de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea.

Deloitte se va

Ayer la Junta informó que la firma Deloitte & Touche ya no hará la auditoría forense al voto automatizado debido a los cuestionamientos recibidos de varios partidos políticos.

La Fuerza del Pueblo y otras cinco organizaciones objetaban a Deloitte alegando que la firma tiene contratos de servicios con instituciones estatales.

Igualmente salió a relucier que esta empresa multinacional había sido sancionada en Estados Unidos, México y España por cometer faltas graves durante la realización de auditorías.

Los partidos

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, pidió a los partidos buscar una empresa que haga esa investigación.

Asimismo, propuso el uso del voto automatizado en las elecciones municipales del 16 de febrero y que los sufragios se puedan contar ese mismo día de forma manual en el 100 por ciento, para menos dudas y que no se aplique donde no haya conectividad.

Castaños Guzmán consideró como un error no haberlo hecho de esa manera el día de las primarias del 6 de octubre.

No apoyan

Mientras tanto cinco partidos que respaldan la candidatura presidencial de Leonel Fernández reiteraron su rechazo a la implementación del voto automatizado.

Los que no apoyan este sistema son LFP BIS, PQDC , PTD y FNP, quienes alega que este sistema fue manipulado en contra del exmandatario en las primarias del PLD del pasado 6 de octubre .