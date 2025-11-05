Líderes demócratas piden una reunión con Trump para resolver el cierre de Gobierno

WASHINGTON. — Los líderes demócratas en el Congreso de Estados Unidos solicitaron este miércoles una reunión urgente con el presidente Donald Trump para buscar una salida al cierre de Gobierno más prolongado en la historia del país.

Los jefes demócratas Chuck Schumer (Senado) y Hakeem Jeffries (Cámara de Representantes) enviaron una carta al mandatario, motivados por los recientes triunfos de su partido en elecciones estatales y locales.

“Estamos dispuestos a reunirnos cara a cara, cuando y donde sea necesario”, indicaron en la misiva.

El cierre administrativo inició el 1 de octubre, tras fracasar las negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar el presupuesto federal. Con 36 días consecutivos, ya superó el récord registrado en 2018, también bajo la administración Trump.

Efectos en el transporte

La Secretaría de Transportes anunció una reducción del 10 % en los vuelos de los principales aeropuertos debido a la disminución de controladores aéreos disponibles durante el cierre.

Aunque los republicanos cuentan con 53 escaños en el Senado, la regla del filibusterismo exige 60 votos para aprobar leyes clave, lo que obliga a conseguir respaldo demócrata para financiar al Gobierno.

Durante un encuentro con dirigentes republicanos, Trump atribuyó la victoria demócrata en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia al impacto político que está generando el cierre federal.

División interna en el Partido Republicano

Trump ha instado a los senadores de su partido a eliminar el filibusterismo para poder reabrir el Gobierno sin concesiones a los demócratas, quienes reclaman mayores fondos para el sector salud.

Sin embargo, líderes republicanos se oponen a eliminar esta regla parlamentaria por temor a que, si los demócratas obtienen la mayoría en 2026, puedan legislar sin contrapesos.