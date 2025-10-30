Liga Endesa se alía con Abriendo Sports para transmitir sus partidos en República Dominicana

Madrid.– La Liga Endesa, la competición de baloncesto más importante de España, anunció este jueves un acuerdo estratégico por las próximas tres temporadas con Abriendo Sports, reconocida plataforma deportiva de República Dominicana y América Latina. Gracias a esta colaboración, los aficionados dominicanos podrán disfrutar en directo de todos los partidos de la liga durante ese periodo.

Con esta alianza, la ACB refuerza su presencia internacional y hace posible que la élite del baloncesto español llegue oficialmente al público caribeño. Los seguidores dominicanos podrán ver en acción tanto a sus estrellas locales como a algunos de los jugadores más destacados de la competición.

Entre los representantes dominicanos en la Liga Endesa figuran Jean Montero (Valencia Basket), Chris Duarte y Tyson Pérez (Unicaja), Andrés Feliz (Real Madrid), Joel Soriano (Valencia Basket, cedido al Casademont Zaragoza) y Jassel Pérez (Coviran Granada, actualmente en el Grupo Alega Cantabria de la Primera FEB).

Un paso histórico para el baloncesto dominicano

“El talento dominicano está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del baloncesto, y queremos que sus seguidores puedan acompañarlo desde casa. Este acuerdo refuerza el compromiso de la ACB con nuevos mercados y con los jugadores que engrandecen nuestra liga”, señaló Ricardo de Diego, director de marca de la ACB.

La temporada 2025–26 de la Liga Endesa comenzó este mes de octubre con 34 jornadas de fase regular, que se disputarán hasta mayo, momento en el que se iniciarán los Playoffs por el título.

Por su parte, Ricardo Rodríguez, cofundador de Abriendo Sports, destacó el orgullo que representa esta alianza:

“Para nosotros es un honor que la ACB confíe en un medio dominicano para llevar su contenido a nuevas audiencias. Llevamos años siguiendo a nuestros jugadores en el extranjero y ahora podremos hacerlo con los derechos y la calidad que merecen.”