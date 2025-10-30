Chicago (EE.UU.).– Leo Messi es el mejor pagado de la MLS con un salario de 20.446.000 dólares, según la última lista de sueldos oficiales compartida por la liga estadounidense.

Messi tiene un salario base de 12 millones de dólares, pero una compensación garantizada de 20,4 millones, que incluye primas y variables.

El surcoreano Heung Min Son, delantero del Los Ángeles FC, es el segundo mejor pagado, con 11.152.000 dólares.

El podio lo completa el español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, con un salario de 8,7 millones de dólares.

Quizas te interese; Junior Firpo estará fuera varias semanas por seión isquiotibial

El exbarcelonista colgará las botas al final de la presente temporada.

El paraguayo Miguel Almirón, centrocampista del Atlanta United, es cuarto en esta lista, con un sueldo de 7,8 millones de dólares.

Entre los compañeros de Messi en el Inter Miami, Jordi Alba, que también se retirará al final de la presente campaña, tiene un salario de seis millones de dólares.

En los últimos años, la Major League Soccer (MLS) ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en su nivel competitivo como en su proyección internacional.

La llegada de figuras de renombre mundial, como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, ha consolidado el atractivo de la liga estadounidense, no solo dentro del país sino también en el mercado global.

Inversión económica

Este proceso de expansión ha venido acompañado de una mayor inversión económica por parte de los clubes, especialmente en los salarios de las principales estrellas, con el objetivo de elevar la calidad del torneo y atraer a un público más amplio.

La publicación anual de los sueldos oficiales por parte de la MLS refleja la diferencia entre los jugadores franquicia y el resto de la plantilla, subrayando la importancia del factor mediático en la estructura salarial del campeonato.