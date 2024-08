La actual administración de la Liga Municipal Dominicana (LMD), bajo la presidencia del exsíndico de Villa González, Víctor D Aza, es la que mayor desarrollo le ha propiciado a la municipalidad.

El apoyo que este cibaeño le ha venido dando a todas las alcaldías del país a través de las construcciones de importantes obras, así como en la parte económica que vía la presidencia de Luis Abinader ha diligenciado para su mejor manejo a favor de los municipios, les dicen a la opinión pública, que Víctor es un municipalita que sabe lo que hace, hacia dónde va y sobre todo, es un funcionario pragmático que interpreta de manera fiel el sentir de las alcaldías del país.

El perfil de una persona para ocupar determinada posición, es lo que garantiza el retroceso o el desarrollo de las instituciones, en donde de más está decir, que es precisamente el perfil de Víctor el que mejor se adapta en estos tiempos, en donde los municipios juegan roles determinante en el desarrollo del país, y el que unido a las ejecutorias del gobierno han resultado de muchos beneficios en términos municipalistas.

Víctor ha sabido jugar roles estelares en el sector que representa y aun dentro de nuestra propia organización, primero en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en donde se ganó el respeto y la admiración por su buena labor al frente de los estamentos del Estado que le ha tocado dirigir, y luego, es en nuestro Revolucionario Moderno (PRM), en donde de más está decir que ha sabido jugar muy bien sus cartas a favor tanto de la entidad oficialista como de las alcaldías de todo el territorio nacional.

Pienso, que la actitud y el sentido de responsabilidad de un político del perfil de Víctor, son de los elemento que quierase o no, están siendo muy bien evaluado por los diversos sectores de la nación.

El grado de modernización y la fortaleza que exhiben tanto la LMD como las alcaldías del país, les dicen a la opinión publica política, que la veteranía de este sabio dirigente y funcionario no se puede desperdiciar, sobre todo, en estos momentos en donde la carencia de líderes que sepan actuar con inteligencia no es muy común en todas y cada una de las organizaciones de nuestro sistema de partido, por lo que para mover fichas como esta en un proceso eleccionarios, se tendrá que pensar muy bien para no volver a repetir errores del pasado.

Atentamente,

Domingo Adames