Santo Domingo.-La Liga Nacional de Fútbol Sala Dominicano (LNFD) inaugurará este domingo 11 de mayo su segundo campeonato (2025), con la participación de 11 equipos, en el polideportivo del club San Carlos.

El evento comenzará a las 2:00 de la tarde en el techado sancarleño, donde se celebrarán cinco partidos en esta primera fecha, con la participación de 10 de los 11 equipos inscritos para esta edición.

Así lo informó este jueves Fabián Di Lorenzo, presidente de la LNFD, quien destacó que los 11 clubes competirán en una ronda regular bajo el formato de todos contra todos, a lo largo de 11 fechas que se disputarán cada domingo en el club San Carlos.

Los partidos programados para este domingo son los siguientes:

SF Niupi (Santiago de los Caballeros) vs Sporting SD, a las 2:00 de la tarde

Turia FC vs ATR, a las 3:30 de la tarde

Tolari vs Simolec FC, a las 5:00 de la tarde

Tilin FC vs Castilla FS, a las 6:15 de la tarde

Inter SD vs Joseo FC, a las 7:30 de la noche

El club SS Guerrero completa el grupo de 11 equipos y se integrará en las próximas fechas.

Di Lorenzo explicó que, tras la fase regular, se disputarán cinco jornadas adicionales correspondientes a las etapas semifinal y final, para un total de 16 fechas, concluyendo el torneo el 24 de agosto, también en el club San Carlos.

Agregó que el campeonato contará con la participación de 326 atletas dominicanos y extranjeros de 10 nacionalidades distintas.

“Hacemos un llamado a los amantes del fútbol, en especial de la modalidad sala, a que vengan a apoyar esta liga para seguir fomentando el talento dominicano”, expresó el presidente de la LNFD.

Además, anunció que los ocho mejores equipos del torneo clasificarán automáticamente a la Súper Copa LNFD 2025, programada para los meses de septiembre y octubre.

El Comité Organizador del torneo está integrado por:

Javier Rodríguez, vicepresidente de la LNFD y director de competición y estadísticas

Claudia Torres, encargada de Comunicación

José Chez, director de Logística y Operaciones

Charlie Núñez, a cargo de Producción Audiovisual

Paola Torres, responsable de Reclutamiento

Ruddy Japa, director de Finanzas

Flabio Di Lorenzo y Ronald Torres, socios fundadores