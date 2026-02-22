Santo Domingo. — La nueva línea 2C del Metro de Santo Domingo será inaugurada oficialmente el martes 24 de febrero a las 3:00 de la tarde por el presidente Luis Abinader y comenzará a ofrecer servicio al público desde el miércoles 25, con una fase inicial gratuita para los usuarios hasta la Semana Santa.

El anuncio fue realizado tras un recorrido de supervisión encabezado por el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Jhael Isa, y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, quienes verificaron los trabajos finales y las pruebas operativas del sistema desde la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta Los Alcarrizos.

Isa explicó que durante el fin de semana se efectuaban las últimas inspecciones técnicas y simulaciones del servicio para garantizar una puesta en funcionamiento segura y eficiente. La etapa gratuita permitirá a los ciudadanos familiarizarse con el sistema antes de su operación regular.

Por su parte, Ascención destacó que esta extensión del metro representará un alivio significativo para miles de usuarios que se trasladan en condiciones precarias en Santo Domingo Oeste.

“Luego de 17 años de operación de este tipo de transporte, en la República Dominicana se han ido preparando profesionales dominicanos con altos estándares de calidad que están a la par de cualquier país”, afirmó.

El director de operaciones del sistema, Ariel Rodríguez, informó que los trenes de la línea 2C cuentan con tecnología similar a la Línea 1, ofreciendo seguridad, rapidez, eficiencia y confort. También exhortó a los pasajeros a seguir las orientaciones del personal para garantizar una experiencia de viaje satisfactoria.

Conectividad y beneficio social

En su primera etapa, la línea 2C del Metro impactará a más de un millón de personas de diversos sectores de Santo Domingo Oeste. El trayecto conecta la estación María Montez con la entrada del municipio de Los Alcarrizos, cubriendo 7.3 kilómetros e incorporando cinco estaciones, un túnel y conexión directa con el teleférico de Los Alcarrizos.

Con esta expansión, el Gobierno busca fortalecer un sistema de movilidad segura, rápida y económica, integrando distintos medios de transporte y mejorando la calidad de vida de los usuarios del transporte público en la capital.