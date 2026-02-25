Línea 2C Metro SD

Fotografía del Día

Metro de los Alcarrizos Miles de personas desde las primeras horas de la mañana abarrotaron la recién inaugurada estación Pablo Adón Guzmán, de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo ubicada estratégicamente en la entrada de Los Alcarrizos. La alegría, el entusiasmo y el optimismo eran notorios en los pasajeros por la seguridad de que la vida les había cambiado. // Jorge González

Las estaciones de la nueva línea del Metro de Santo Domingo, inaugurada ayer,  estaban esta mañana repletas de pasajeros.

