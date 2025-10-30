Santo Domingo.– El lateral de la selección de fútbol de República Dominicana y del Real Betis Balompié, de la Liga Española, Junior Firpo, estará fuera de acción durante varias semanas debido a una lesión en el músculo isquiotibial, informó este jueves la directiva del club verdiblanco.

De acuerdo con el parte médico, Junior Firpo presenta una lesión en el tercio medio proximal del isquiotibial derecho, confirmada tras las pruebas realizadas este mismo jueves.

El futbolista no estará disponible para los próximos compromisos del Betis en la Copa del Rey, LaLiga y la UEFA Europa League, según precisó el comunicado del equipo sevillano.

Puedes leer: Águilas siguen en la cima pese a mal trabajo de sus lanzadores

Junior Firpo es una de las figuras más destacadas de la selección dominicana de fútbol, que se prepara para competir el próximo año en diversos torneos internacionales, entre ellos la Liga A de Naciones de la Concacaf.