Santo Domingo. La Liposucción 5K se ha consolidado como una de las técnicas más revolucionarias en el ámbito de la cirugía plástica, ofreciendo a los pacientes resultados precisos y una recuperación más rápida de acuerdo a lo establecido por la destacada cirujana plástica Dra. Yvelise Bello quien garantiza la elección del procedimiento porque combina diversas tecnologías avanzadas para la eliminación de grasa, mejorando significativamente la experiencia del paciente.

La Liposucción 5K utiliza una combinación de métodos, incluyendo: el ultrasonido que facilita la ruptura de las células de grasa, permitiendo una extracción más eficiente.

“Siempre recomiendo a mis pacientes la Liposucción 5K porque, además de los beneficios estéticos, esta técnica puede contribuir a la salud general, ya que eliminar el exceso de grasa puede disminuir riesgos asociados a enfermedades metabólicas y contribuye a aumentar su confianza”, destacó la doctora Bello.

Cirujana plástica Dra. Yvelise Bello

Entre los beneficios de la Liposucción 5K resaltan, el menor tiempo de recuperación y es que según explica la doctora este enfoque menos invasivo permite a los pacientes regresar a sus actividades diarias más rápidamente.



Además de esto las técnicas de succión, permiten una eliminación controlada y precisa de la grasa, esculpiendo el cuerpo de acuerdo a las necesidades del paciente.



Los resultados suelen ser más definidos porque la combinación de tecnologías ofrece un contorno corporal más natural y estético. Y las complicaciones son reducidas porque al ser un procedimiento menos agresivo, se reducen los riesgos de complicaciones postoperatorias.



“En este procedimiento combinamos además aparatología como el VASER, Jplasma para incrementar la productividad de colágeno y lograr una piel más tonificada”, citó la cirujana plástica, doctora Yvelise Bello.

Mediante la Lipo 5K la doctora Bello trabaja el procedimiento de lipo de brazos, muslos, y la tradicional 360 además de marcación o definición de zonas musculares deseadas.

La doctora Yvelise Bello indica que la Liposucción 5K es ideal para personas que tienen un peso cercano al ideal y desean eliminar grasa localizada de igual forma quienes poseen buena elasticidad en la piel, lo que ayuda a mantener un contorno adecuado después del procedimiento.



Según explicó, es recomendable para aquellos que no presentan problemas de salud que puedan complicar la cirugía.

En ese sentido la galeno enfatizó la importancia de una consulta previa con un cirujano plástico calificado para evaluar la idoneidad del procedimiento y discutir expectativas realistas



La novedosa combinación especial la Liposucción 5K con Rejuvenecimiento facial:



El tema del momento ya que ha cambiado totalmente el paradigma de la cirugía facial por la gran diversidad de opciones que hay comenzando desde edades tan tempranas como los 20.

Casos de impacto como Kim Kardashian, Lincey Lohan , y otras famosas las cuales han hecho de los procedimientos estéticos en personas jóvenes una moda pues lucen rostros espectaculares. La doctora Yvelisse Bello explica la utilización desde bioestimuladores, Botox, sculptra, implantes faciales, y aparatología de la cual hay muchas opciones disponibles, así como las técnicas más avanzadas de endolifting facial mínimamente invasivo para los casos más graves de envejecimiento.

La importancia del cuidado post cirugía plástica

La doctora Yvelise Bello, cirujana plástica, recomienda buscar evaluación de manos expertas al momento de pensar en el moldeado del cuerpo.



Después de una lipoescultura, ya sea sola o combinada con otras cirugías, es importante seguir ciertas indicaciones para asegurar una buena recuperación y los mejores resultados posibles, entre ellos es preciso citar el uso de fajas; es fundamental utilizar una faja de compresión durante el tiempo recomendado por el cirujano. Esto ayuda a reducir la hinchazón y a moldear la nueva silueta.



El descanso adecuado es crucial. Se recomienda evitar actividades físicas intensas y seguir las indicaciones del médico sobre cuándo reanudar la rutina normal.



De igual forma mantenerse bien hidratado ayuda en el proceso de recuperación y en la salud general de la piel. Y en ese mismo tenor una alimentación sumamente balanceada Consumir una dieta rica en nutrientes favorece la cicatrización y el bienestar general.



Muy importante es mantener el cuidado de las incisiones de las áreas quirúrgicas que estén limpias y seguir las instrucciones del médico sobre el cuidado de las heridas