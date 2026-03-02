El ambiente previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 finalmente ha alcanzado su punto máximo y, con el inicio del torneo, los fanáticos recuerdan la peculiar apuesta que encendió las redes sociales.

Ronald Acuña Jr. y Juan Soto, dos de las máximas figuras del béisbol latino, protagonizan un divertido duelo amistoso que ha captado la atención de todos.

«El que pierda tiene que llegar vestido del equipo contrario al día siguiente», reveló entre risas el venezolano Acuña Jr., retando al dominicano Soto a vestir los colores de Venezuela si Dominicana pierde.

Este desafío, que se volvió viral tras una entrevista en el Juego de Estrellas de la MLB, el pasado año añade un picante especial al choque de primera ronda.

Si la República Dominicana pierde, Acuña Jr. aseguró que él mismo llegaría vestido con el uniforme dominicano, generando miles de reacciones y memes entre los seguidores de ambos países.

Rosters oficiales

Con los rosters oficiales ya anunciados, las 20 selecciones participantes están listas para definir al campeón del torneo más importante a nivel de naciones, donde la química y la rivalidad sana entre estrellas prometen un espectáculo inolvidable.

La República Dominicana se presenta como una de las grandes favoritas, respaldada por un cuerpo de lanzadores de alto nivel.

Pitcheo

El pitcheo profundo está encabezado por figuras establecidas en las Grandes Ligas como Sandy Alcántara, Luis Severino, Brayan Bello y Christopher Sánchez.

Este grupo, junto a un sólido bullpen que aporta potencia y control, busca asegurar el dominio desde el montículo en cada entrada del campeonato.

El cuadro

El cuadro interior dominicano es, sin duda, un despliegue de lujo y experiencia que ofrece múltiples opciones estratégicas.

Con nombres de la talla de Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Junior Caminero y el veterano Carlos Santana, el equipo cuenta con una combinación envidiable de defensa hermética y poder ofensivo.

A esto se suma la juventud y proyección en la receptoría con Agustín Ramírez y Austin Wells, quienes equilibran el trabajo detrás del plato.

Jardines

Los jardines representan quizás la mayor fortaleza del conjunto quisqueyano, cargados de estrellas que combinan velocidad y solidez defensiva.

El grupo liderado por Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Oneil Cruz y Johan Rojas, garantiza una cobertura excepcional y bates temibles en la alineación.

Además, la versatilidad de Amed Rosario como jugador utility brinda una flexibilidad defensiva fundamental para las aspiraciones del equipo en este torneo de alta intensidad.

Con este plantel estelar, la selección dominicana se perfila nuevamente como una de las principales candidatas al título mundial.

El evento no solo definirá al nuevo monarca del béisbol, sino que mantendrá a los fanáticos pendientes de cada resultado, especialmente para ver quién cumplirá la famosa apuesta entre Acuña y Soto.

La República Dominicana está lista para demostrar su talento y buscar la gloria en este Clásico Mundial 2026 que ya es una realidad.