Lluvias e inundaciones elevan riesgo de enfermedades en República Dominicana

Santo Domingo.– Las lluvias intensas y las inundaciones incrementan el riesgo de enfermedades infecciosas y otros eventos adversos, por lo que la Sociedad Dominicana de Emergenciología exhortó a la población a actuar de manera preventiva.

En un comunicado, la entidad recomendó eliminar criaderos de mosquitos, mantener los tanques de agua debidamente tapados, utilizar repelente contra insectos y vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente en zonas de alta exposición.

El presidente del gremio, doctor Eliezer Jiménez, advirtió sobre el peligro de entrar en contacto con aguas contaminadas o de inundación, debido al riesgo de contraer leptospirosis. En ese sentido, aconsejó el uso de botas y guantes para quienes deban caminar o trabajar en aguas estancadas.

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Asimismo, instó a mantener la basura en recipientes cerrados para evitar la proliferación de roedores y recomendó acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor retroocular o ictericia.

“Pedimos a la ciudadanía que, en caso de emergencia, se comunique con los organismos correspondientes, siga sus indicaciones y evite difundir información no verificada”, puntualizó Jiménez.

Entre otras recomendaciones, el especialista sugirió no permanecer en viviendas ubicadas en zonas vulnerables a inundaciones, cañadas o riberas de ríos, así como desconectar los equipos eléctricos ante el riesgo de entrada de agua.

También exhortó a tener a mano un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, baterías y medicamentos; evitar salir de casa si no es necesario; no intentar cruzar calles o ríos con corrientes de agua, y mantenerse atento a los reportes de las fuentes oficiales.

Sociedad Dominicana de Endocrinología

De su lado, la Sociedad Dominicana de Endocrinología llamó a la población a anticiparse y prevenir posibles brotes epidemiológicos asociados a las aguas residuales.

Su presidente, el doctor Williams De Jesús Salvador, señaló que es fundamental adoptar medidas preventivas ante el riesgo de enfermedades derivadas de las inundaciones.

“Es imperativo anticipar y tomar acciones preventivas frente a la posibilidad de brotes epidemiológicos relacionados con las aguas residuales”, expresó en un comunicado enviado al portal especializado en salud y bienestar.

El especialista indicó que la entidad se pone a disposición del Sistema Nacional de Atención a Emergencias, del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para colaborar en la prevención de epidemias.

Asimismo, extendió un llamado a las demás sociedades médicas especializadas a sumarse a estos esfuerzos y brindar apoyo a las autoridades sanitarias en el manejo de la situación.