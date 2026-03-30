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Semana Santa inicia con lluvias en gran parte del territorio nacional

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Semana Santa inicia con lluvias en gran parte del territorio nacional

La Semana Santa inicia con lluvias durante las primeras 24 horas en gran parte del territorio nacional y con temperaturas agradables, pronosticó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante horas matutinas se registrarán lluvias pasajeras de intensidad débil a moderada, acompañadas de ráfagas ocasionales, especialmente en las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

Para la tarde, se prevé que las lluvias se intensifiquen con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, entre otras localidades aledañas.

Debido al deterioro del oleaje y la intensidad de los vientos, el Indomet emitió recomendaciones marítimas para las costas Atlántica y Caribeña, para que los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecen en puerto ante la ocurrencia de vientos y olas anormales.

Respecto a las temperaturas, la entidad puntualizó que se percibirán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables durante la noche y la madrugada. Este descenso térmico será más notable en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían registrarse episodios de niebla o neblinas.

Lluvias seguirán mañana

El Indomet sostuvo que el sistema frontal continuará incidiendo sobre el país mañana martes, desde la madrugada, esperándose lluvias débiles a moderadas en el litoral Atlántico, afectando a Monte Cristi, Puerto Plata y La Altagracia.

Hacia la tarde, se anticipa un incremento significativo de la inestabilidad, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Azua, Santiago y San Juan.

TEMAS: #clima#Indomet#lluvias#Temperaturas
Ronny Mateo

Ronny Mateo

Confiando en una sociedad más justa. Periodista de larga experiencia