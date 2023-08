Lo que está pasando con Threads

Hace poco más de un mes, Threads irrumpió con fuerza en el ámbito de las redes sociales, rápidamente posicionándose como el más prometedor sustituto de Twitter en un momento donde parecía que esa plataforma iba irremediablemente de salida.

Cierto es que hoy Twitter, al menos con ese nombre e identidad, ya no existe, pero permanece la esencia en X, el nombre antojadizo que le puso Elon Musk, el dueño de esa compañía desde octubre de 2022.

El cambio de Twitter a X ocurrió el 23 de julio. Threads sacó la cabeza el 5 de julio, un día antes de lo previsto, probablemente aprovechando el escenario de desencanto creciente que por esos días caracterizaba a los usuarios de Twitter.

Por un momento, parecía que Threads tenía todas las de ganar: en 24 horas ya tenía 30 millones de usuarios, superando los 100 millones de usuarios en apenas 5 días.

Durante esa semana, Threads fue el tema de moda, destronando momentáneamente a Twitter -no tanto así a Elon Musk- de los titulares, y convirtiéndose en el sujeto de los más variados análisis, algunos de los cuales llamaban a la cautela al tiempo que otros se dejaban llevar del entusiasmo del momento.

Hoy, a mes y medio del espectacular debut de Threads, la nueva plataforma de Meta se sigue mencionando, pero no el brillo o entusiasmo de esos primeros días, pues resulta que la realidad ha dado de frente: ninguna red social se mantiene solo a base de cantidad de usuarios.

Sí, Threads hizo historia al amasar una cantidad impresionante de usuarios en unos pocos días, destronando incluso a ChatGPT en esa rapidez, pero ha fallado en mantener el interés de esos usuarios para que se mantengan activos dentro de la plataforma.

Fue una genialidad de Meta el vincular a Threads a Instagram para asegurar su éxito a nivel de cantidad de usuarios. No podemos perder de vista el hecho de que la primera condición para tener una cuenta en Threads en tener una cuenta en Instagram, con el efecto de que todo, desde el nombre de usuario hasta los seguidores, se importan desde allí.

Con razón, entonces, que Threads tuvo ese debut tan espectacular. Sin embargo, apenas dos semanas después, se venía advirtiendo un declive a nivel de usuarios activos por día en la plataforma y el tiempo que estos pasan en ella, manteniéndose la tendencia a la baja hasta hoy.

Threads es una versión muy básica -rudimentaria, hasta cierto punto de Twitter, y eso la hace aburrida y muy diferente a lo que inicialmente se esperaba.

Si a eso sumamos que a Threads le persigue la mala reputación de Facebook en cuestiones de seguridad y privacidad, no resulta raro que en este momento parezca estar estancada a nivel de engagement y hasta de nuevos usuarios.

Threads no quiere ser una historia de fracaso y ha estado implementando cambios que los propios usuarios han solicitado, pero esto no necesariamente salve la situación.

En lo que se define el panorama, Musk amaga con una pelea contra Zuckerberg que con cada día luce más bufonería que otra cosa, siendo esto algo muy típico del dueño de X.