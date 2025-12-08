El abogado penalista Jorge López Hilario, representante legal del imputado Eduardo Read, arrestado mediante la Operación Cobra, explicó esta mañana que su renuncia como abogado del Estado no fue para asumir la defensa de su cliente, ya que la presentó al Presidente hace tres meses.

El jurista, reconocido por su ética y prudencia, señaló que siempre ha actuado con delicadeza y gratitud, y que entregó su renuncia como abogado del Estado el 12 de septiembre pasado.

En su misiva, el penalista detalla que su renuncia al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público obedece a razones de carácter personal, familiar y profesional.

Tanto en el sector público como en el privado, López Hilario ha participado en los principales casos de corrupción administrativa y de otras índoles registrados en el país.

Colaboración Senasa

El jurista explicó que su cliente, Eduardo Read, ha estado colaborando efectivamente con la investigación, aportando toda la documentación que permita al Ministerio Público conocer la verdad objetiva de los hechos vinculados al caso.

Señaló que, aunque existe colaboración, no hay oferta de carácter económico.

La colaboración de imputados es una modalidad aplicada en los grandes sistemas de justicia del mundo.

El empresario ha entregado más de 1,250 documentos y ha asistido puntualmente a cada requerimiento formulado por el Ministerio Público (MP).