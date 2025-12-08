El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó ayer al Ministerio Público de utilizar prácticas “selectivas políticamente orientadas” en los casos de corrupción detectados en la administración pública.

Afirmó que el tratamiento a los implicados es diferente si se trata de funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) o de dirigentes, exfuncionarios o relacionados del PLD.

Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD.

Dijo que se trata de una Justicia “absolutamente dependiente del poder político”, dijo en rueda de prensa el exsenador y alto dirigente del partido opositor, Yván Lorenzo.

Según Lorenzo, el propósito de las autoridades judiciales es evitar dañar la imagen de los imputados ligados al partido de Gobierno y protegerlos de amenazas externas que, como las solicitudes de extradición, son procesadas en silencio.

Expresó que, mientras tanto, “persigue con dureza a quienes representan un riesgo político o electoral para el partido de gobierno”.

Caso Senasa

Las declaraciones del dirigente peledeísta se producen a escasas horas de que la Procuraduría General de la República (PGR) interrogara y arrestara al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim; al gerente financiero Gustavo Messina, y al exgerente de Servicios de Salud, Francisco Iván Minaya, por un supuesto desfalco a esa institución que involucra más de RD$12,000 millones.

Las diferencias

Lorenzo aseguró que, en el caso del PRM, no habrá allanamientos televisados ni se mediatizarán los hallazgos.

Aseguró que los funcionarios perremeístas no son afectados con operativos de madrugada, con información disponible para la prensa.

·Indicó que tampoco hay cámaras convocadas por el propio Ministerio Público ni se utilizan medidas humillantes ni actuaciones degradantes.

Argumentó el dirigente peledeísta que los funcionarios investigados son informados previamente, permitiendo entregas voluntarias, incluso cuando se trata de extradiciones o casos vinculados al narcotráfico.

Afirmó que, desde el momento en que se conoce una investigación, se les dan meses para ubicar abogados, organizarse y prepararse sin presión pública.

Tratamiento al PLD

Lorenzo dijo que, cuando se trata de un exfuncionario o dirigente del PLD, ”hay espectáculo, humillación y condena mediática previa”.

“Los allanamientos a los imputados los realiza el Ministerio Público a las 3:00 y 4:00 de la mañana, con cámaras previamente convocadas. Personas sacadas sin ropa, frente a sus familias y vecinos”, dijo.

Agregó que durante esos allanamientos se produce un uso excesivo de cascos, chalecos, armas largas y despliegue teatral. También filtraciones masivas de 20 mil, 30 mil, hasta 50 mil páginas divulgadas antes de llegar a los abogados.

Alegó que, también, los peledeístas son afectados con solicitudes de medidas de coerción desproporcionadas, persecución mediática y coordinada.