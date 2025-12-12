Golpes al narcotráfico: La gestión de Cabrera Ulloa resalta en medios estadounidenses

Los golpes al narcotráfico durante la gestión de José Manuel Cabrera Ulloa en la DNCD (Dirección Nacional de Control de Drogas) han encontrado un resonante reconocimiento en medios estadounidenses como The Miami Herald.

El periódico pondera que tras servir como trampolín por décadas para el trasiego de drogas a Estados Unidos y Europa, República Dominicana se ha convertido desde que asumió el cargo en uno de los más exitosos persecutores del narcotráfico en la región.

En un amplio reportaje el medio destaca que en cinco años se han triplicado las incautaciones, desmantelado redes que parecían intocables y modernizado los sistemas legales y de vigilancia.

El reconocimiento representa un vigoroso estímulo para fortalecer la persecución de un negocio que a su vez incide en la criminalidad, la delincuencia y la inseguridad en la población.