Los Dodgers buscan aprovechar la ventaja de local ante los Blue Jays

LOS ÁNGELES (AP) Los Dodgers de Los Ángeles tienen a los Azulejos de Toronto justo donde los quieren en la Serie Mundial: en casa durante tres juegos en tres días.

Empatado 1-1, la serie al mejor de siete se reanuda el lunes por la noche, cuando los Dodgers serán respaldados por sus ruidosos fanáticos en un intento por convertirse en el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres entre 1998 y 2000.

Los Dodgers vencieron a los Yankees en Nueva York el año pasado para conseguir su octavo título de la Serie Mundial. El único que ganaron en casa fue en el Dodger Stadium en 1963.

Veinte horas después de abandonar el campo bajo el techo cerrado del Rogers Centre, los Blue Jays entrenaron en el Dodger Stadium el domingo bajo un cielo brumoso que oscurecía las montañas de San Gabriel. Llegaron a su hotel a las 4:00 a. m.

Puedes leer:Los Dodgers y Yamamoto igualan la Serie Mundial con gran victoria

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, no llegó al estadio hasta las 5 p. m. debido a retrasos en los vuelos.

Max Scherzer, tres veces ganador del premio Cy Young, abre el tercer juego para los Blue Jays a los 41 años y 82 días. Esperan que pueda repetir su actuación en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, cuando Scherzer limitó a los Marineros de Seattle a dos carreras en 5 2/3 entradas.

Obviamente, con la edad, uno no tiene el mismo talento. Sé que ya no lo tienen tan controlado como antes —dijo Roberts—. Pero, hombre, sigue siendo un gran competidor. De todas formas, va a ser una prueba difícil para nosotros, porque tiene muchísimas ganas de ganarnos.

Los aficionados de los Dodgers tienen su propio recuerdo de Scherzer, y no es muy bueno. Programado para abrir por Los Ángeles en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2021, fue retirado de último momento debido a fatiga en el brazo. Los Dodgers perdieron contra los Bravos de Atlanta esa noche y quedaron eliminados.

“No miraría atrás para encontrar motivación”, dijo Scherzer. “Tengo mucha motivación. Estoy aquí para ganar y tengo un equipo lleno de chicos que también quieren ganar”.

Scherzer y Shane Bieber, quienes iniciar án el Juego 4, se convertirán en el octavo dúo de ex ganadores del Cy Young en iniciar juegos consecutivos de la Serie Mundial para un equipo, dijo Elias Sports Bureau.