Los Bravos tratarán de dar otra sopresa en la Serie Mundial

Tumbaron a Cerveceros y Dodgers, ahora van por los Astros; equipo de Snitker tiene marca de 43-22 desde el 1 de agosto a esta fecha

Los Bravos no entran como favoritos a la Serie Mundial, mismo que en las series anteriores, y es entendible porque de los 10 equipos que avanzaron a la postemporada fue el que lo hizo con menos victorias, aprovechándose de la que fue la división más débil este año en las Mayores, Este de la Liga Nacional..

En medio de una temporada mediocre el equipo perdió a Ronald Acuña Jr., uno de los mejores del juego, quien participó en 82 partidos, uno más que la mitad del calendario. Su campaña terminó el 10/7 con números que lo proyectaban para competir por el JMV.

La otra baja en medio de la estación fue la salida de Marcell Ozuna, líder jonronero e impulsador el 2020, quien arrastraba un curso pobre (.213-288-.356), pero por su demostrada capacidad ofensiva uno suponía que se recuperaría.

Sustituir esas dos patas de la mesa productiva de los Bravos fue la tarea emprendida por el jefe de operaciones de béisbol Alex Anthopoulus, quien llevó cuatro jardineros al club, incluyendo tres en un día: Jorge Soler (30/7-Reales), Adam Duvall (30/7-Marlins) y Eddie Rosario (30/7-Indios). El 15/7 había presentado a Joc Pederson, desde los Cachorros.

Soler fue el bateador abridor del equipo -movimiento sorpresivo, pues nunca antes lo había hecho- la mayor parte de su trayecto en la capital de Georgia, Pederson aportó batazos importantes en un par de victorias en la postemporada y Rosario conquistó el JMV en la SCLA.

La tropa de Brian Snitker es la novena que alcanza el Clásico de Otoño con menos de 90 triunfos en los 52 años de establecido el sistema divisional., pero su récord fue 36-19 a partir del 1/8.

A pesar de no llegar al último baile con triple dígitos en ganados, estos Bravos han enseñado carácter, dejaron en el camino a los dos cuerpos de abridores más recios este año en la Liga Nacional.

No era tarea fácil derrumbar a los Corbin Burnes, Brandon Woodruff, Freddy Peralta (Milwaukee) y los estelares Walker Buehler, Julio Urias y Max Schezer (Dodgers). Atlanta acabó con los vaticinios y lo hizo en 10 de 12 juegos posibles.

Los Bravos tienen un eficaz cuerpo de relevo y un aceptable pitcheo abridor, liderato por Max Fried y Ian Anderson, además de la presencia de Charlie Morton, experimentado y exitoso en estas lides.

Su ofensiva no entra a la última instancia con el “ballyhood” de la constelación de Houston, pero cuidado, que Freddie Freeman, Ozzie Albies, Austin Riley, Adam Duvall, Rosario, Soler, Pederson y Sawnson se la ponen a viajar a cualquiera.

DATOS.- Cardenales (83-2006), Mellizos (85-1987) Yankees (87-2000) y Gigantes (88-2014) han sido los campeones mundiales con menos victorias en la serie regular desde 1969…Charlie Morton llega al Clásico de Otoño con un tercer equipo. Antes estuvo con Houston (2017) y Tampa Bay (2020). Esta noche enfrentará en postemporada a sus ex compañeros por cuarta ocasión, pues en el 2019 el 7/10 le ganó en la SDLA vistiendo el uniforme de los Rayos cuando tuvo 5.0 IP, 3 H, 1 C, 2 BB, 9 K en victoria 10-3. El año pasado derrotó a los Astros (4-2) el 12/10 en la SCLA con 5.0 IP, 5 H, 0 C, 1 BB, 5 K y con mismo marcador el 17/10 en el séptimo juego cuando logró 5.2 IP, 2 H, 0 C, 1 BB, 6 K.

En general, registra 15.2 IP, 13 H, 1 C, 4 BB, 17 K, 0.57 PCL, 1.86 WHIP. Conoce a los Astros…ESPN ha señalado que Xanders Bogaerts, quien cumplió 29 años a comienzos de este mes, saldría de su contrato luego del 2022. Tiene salario de 20.0 millones por año hasta el 2026, pero con lo que ocurrido con Fernando Tatis Jr. y Francisco Lindor y lo que sucederá con los torpederos que están en la agencia libre este año, el de Aruba tratará de ponerse a la par económicamente de sus colegas, pues no tiene nada que envidiar a los Correa, Semien, Turner, Báez y Story, pues él pertenece a esa élite. Claro, él quisiera quedarse con los Medias Rojas, sólo que “Por unos dólares más”…¿Qué tal 220 millones por ocho años?…Vladimir Guerrero Jr. encabeza el pelotón de 11 jugadores dominicanos que fueron nominados a los Bates de Plata.

Acompañan a Guerrero Jr. en la Liga Americana: Jorge Polanco (2B), Rafael Devers (3B), José Ramírez (3B), Teoscar Hernández (OF), Gary Sánchez C y Nelson Cruz DH. En la Nacional, los campocortistas Tatis Jr. y Willy Adames (SS), Manny Machado (3B) y Juan Soto (OF). Cruz y Ramírez lideran a los criollos activos ambos con tres Bates de Plata.

El hijo del inmortal obtendrá su primer premio y pensamos que Devers también…Mánager y tres coaches de cada equipo votan por este premio que tiene a Joey Gallo nominado como DH cuando sólo inició 14 juegos en esa función, abrió 46 en el LF con los Yankees y 83 en el RF con los Vigilantes.

Ganador de Guante de Oro en el 2020, Gallo podría ser nominado de nuevo a esa distinción, pues es buen jardinero, de brazo fortísimo y certero ¿Cómo explicar que usted sea nominado al Guante de Oro por su defensa y al Bate de Plata por su ofensiva de bateador designado el mismo año? Esperemos…Impresionante la fortaleza del brazo de Austin Riley, quien fue torpedero y lanzador en la escuela secundaria.

El tipo con frecuencia atrapa el rodado, observa la bola para acomodar el agarre y luego dispara un balazo a Freddie Freeman…… La ofensiva de Houston ya no sólo depende de Correa y José Altuve. Yordan Álvavez encabezó el club en jonrones (33) y empujadas (104), Kyle Tucker fue líder en dobles (37), slugging (.557) y OPS (.917), Yuli Gurriel en bateo (.319) y OBP (.383), Myles Straw en robos (17), Altuve en anotadas (117) y Correa en bases por bolas (75).