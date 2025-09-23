Siempre se ha dicho eso de ‘las cosas de palacio, van despacio’, y justo en esas andan unos Golden State Warriors a los que no les ha visto en todo el verano –ya terminado– salvo para comentar cómo estaban las cosas con un Jonathan Kuminga cuyo caso ha provocado un atasco que, sin embargo, no ha hecho que aquellos jugadores que les dieron su palabra den marcha atrás.

Según informa Marc Stein, los de San Francisco tienen cerrados hasta cuatro fichajes para el momento en el que la semana que viene –a más tardar– quede resuelta la situación de Kuminga. Así, ese será el momento en el que Al Horford, Seth Curry, Gary Payton II y De’Anthony Melton estampen la firma en sus respectivos contratos.

Lo cierto es que los Warriors han hecho los deberes, pero quizás no al nivel que algunos esperaban. El tira y afloja con el joven alero se ha traducido en un bloqueo que no les ha permitido operar más allá de la agencia libre, por lo que no han tenido a su alcance piezas de mayor calibre. En la negociación con Sacramento Kings se habló de la opción de hacerse con Malik Monk, pero las conversaciones no han llegado a buen puerto.

Pese a que llegarán jugadores para cubrir diversas posiciones, siendo realmente necesario un Al Horford que tomará el puesto de Kevon Looney, Golden State parece abocado a apostarlo todo a que el físico acompañe durante toda la temporada a Jimmy Butler y Stephen Curry, ya que la exigencia sobre estos no disminuirá.

El veterano aportará experiencia y la capacidad de abrir la cancha como pívot tirador. Se ha mantenido productivo en los últimos años de su carrera, promediando 9.0 puntos y 6.2 rebotes, con un 36.3% en triples en 27.7 minutos por partido durante 60 apariciones en temporada regular en 2024-25.

Por: Álvaro Arenillas

