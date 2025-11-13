Gigantes del Cibao deben mejorar, si aspiran avanzar a la siguiente ronda

Santo Domingo.-Los Gigantes del Cibao han sido el peor equipo en el primer tramo del campeonato de béisbol profesional dominicano, lo que los mantiene en el último lugar de la tabla.

Los Gigantes tienen seis victorias y diez derrotas, y están últimos en bateo (.225) y penúltimos en pitcheo colectivo con 4.87.

También puede leer: Águilas se mantienen firmes en el liderato; Toros les siguen los pasos

Esto significa que a la tropa de San Francisco de Macorís le han anotado al menos cinco carreras por encuentro.

También deben mejorar su récord como visitantes, ya que acumulan marca de 2 y 6.

Si el conjunto marrón no mejora en lo que resta de campaña, le resultará difícil clasificarse a la semifinal, a la que avanzan cuatro equipos.

Como ejemplo del desastre, solo están detrás de los Tigres de Licey, uno de los conjuntos más flojos en el primer tramo de esta temporada.

El mejor conjunto esta temporada ha sido las Águilas Cibaeñas, que encabeza la tabla de posiciones con marca de trece triunfos y tres derrotas.