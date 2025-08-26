Aunque los Knicks vienen de su temporada más exitosa en 25 años, el club tiene más preguntas que respuestas a medida que se acerca el campamento de entrenamiento. La primera tarea del nuevo entrenador, Mike Brown, es determinar la alineación titular.

Los Knicks tienen cuatro titulares fijos: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns. El quinto titular sigue siendo la gran incógnita, con Josh Hart y Mitchell Robinson como las dos opciones que Brown considera.

Ambos jugadores aportan algo diferente. Hart es un alero versátil que hace mucho del trabajo sucio. Es uno de los mejores reboteadores de perímetro de la NBA y fue el único jugador de la plantilla que no era base capaz de marcar el ritmo y crear oportunidades de anotación en transición la temporada pasada. Robinson es posiblemente el mejor reboteador ofensivo de la NBA y un excelente protector del aro.

Los Knicks comenzaron la temporada pasada con Brunson, Bridges, Anunoby, Hart y Towns como quinteto titular. La agrupación tuvo éxito desde el principio, ya que Nueva York lideró la NBA en eficiencia ofensiva durante los primeros 20 partidos.

Sin embargo, el ataque fue descendiendo poco a poco en la clasificación a medida que los rivales utilizaban estrategias como que los aleros defendieran a Towns mientras los pívots marcaban a Hart, quien a veces se resistía a lanzar. Esto sofocó la ofensiva de Nueva York, ya que pívots como Ivica Zubac o Isaiah Hartenstein prácticamente ignoraban a Hart para proteger su riñón.

Para la postemporada, la alineación titular se había convertido en una debilidad. Nueva York comenzaba los partidos con lentitud constantemente y esto se notaba en las estadísticas. La unidad de cinco hombres promedió -6.2 puntos por cada 100 posesiones en 335 minutos de playoffs, según NBA Stats.

El entonces entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau, reaccionó tarde, introduciendo finalmente a Robinson en favor de Hart en el tercer partido de las Finales de la Conferencia Este.

