El carismático jardinero dominicano, Fernando Tatis Jr. señala al cielo, tras disparar cuadrangular con las bases llenas. Está acompañado de un grupo de los jugadores del equipo nacional que se mantiene invicto en el Clásico Mundial.

Los nueve jugadores dominicanos titulares para el juego de mañana acumulan 1,355 jonrones en la MLB.

Entre ellos han jugado 46.40 temporadas de 162 juegos.

El grupo de nueve ha promediado 29.37 cuadrangulares para un total de más de 260 vuelacercas.

Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr, el destacado jardinero criollo debutó en 2019 y tiene 152 jonrones, teniendo el año más productivo con 42 en 2021.

Ketel Marte

El intermedista Ketel Marte desde su inicio en el 2015 cuenta con 171 cuadrangulares, siendo el año de mejor producción en 2024 con 36 trabucazos.

Juan Soto

Juan Soto, jardinero izquierdo ha bateado 244 jonrones desde su debut en el 2018. Su año más productivo ha sido en el 2025 con 43 cuadrangulares.

Vladimir Jr.

El inicialista Vladimir Guerrero Jr. ha conectado 183 jonrones desde que llegó a las Grandes Ligas en el 2019, siendo el año más productivo en el 202l con 48.

Manny Machado

El tercera base Manny Machado ha disparado 369 desde que debutó en la Gran Carpa en el 2012. En su año de mejor producción conectó 37 en el 2016-2018.

Junior Caminero

El bateador designado cuenta con 52 jonrones desde su debut en el 2023. En el 2025 sopló 45 estacazos, siendo su mejor año.

Julio Rodríguez

El jardinero central Julio Rodríguez ha disparado 112 cuadrangulares, debutando en el 2022, siendo sus más productivos los años 2023-2025 con 32.

Austin Wells

El receptor Austin Wells lleva 38 vuelacercas desde su debut en el 2023. Disparó 21 en el 2025 para tener su mejor estadística en ese renglón.

Geraldo Perdomo

El torpedero Geraldo Perdomo ha despachado 34 en su carrera en las Grandes Ligas. Debutó en el 2021 y dio 20 jonrones en el 2025.

Poderío dominicano

La escuadra quisqueyana cuenta con un grupo selecto que se ha convertido en en una verdadera amenaza para los equipos contrarios en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ese grupo de muchachos ha acumulado estadísticas impresionantes en todos los departamentos del juego.

Sin duda, tenemos un seleccionado que ha acaparado la atención del mundo del béisbol.

Diversión

Todos los que hemos seguido el Clásico, vemos la alegría, la ausencia de ego, una enorme motivación, y deseo de triunfar por su patria.

Felices

Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Nelson Cruz, gerente y Miguel Medina, director y jefe de las transmisiones y redes sociales, están caminando por las avenidas de Miami, felices, sonrientes y orgullosos de la actuación de sus compatriotas.

El juego de mañana contra Venezuela será un toque de queda. Iniciará a las ocho de la noche.

¡Vamos muchachos!

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.