El inicio de la temporada de las Grandes Ligas no solo trajo buen béisbol, sino también una exposición de estilo pop. Jazz Chisholm Jr., el dinámico segunda base de los Yankees de Nueva York, acaparó los focos durante la noche de apertura al presentarse con unos Air Jordan 1 personalizados inspirados en el famoso anime «One Piece».

Los spikes, cargados de color, lucían la figura del protagonista Monkey D. Luffy y la contundente frase “I’m Dead” (Estoy Muerto), reafirmando que el estilo de Jazz es tan único como su juego.

Más allá de su calzado, Chisholm demostró que su velocidad sigue buena al robarse su primera base de la temporada apenas comenzó el encuentro.

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Su agilidad no solo se limitó al corrido de bases, sino que también regaló una joya defensiva que dejó a la fanaticada embobada: tras atrapar una bola que salió de aire inicialmente se le salió del guante, Jazz mantuvo la calma y, en un despliegue de reflejos puros, atrapó la pelota con su otra mano sin dudar ni un segundo.

Los Yankees de Nueva York aplastaron 7-0 a los Gigantes de San Francisco, arruinando el debut del mánager de los visitantes, Tony Vitello.

Con esta combinación de moda urbana, agilidad de videojuego y una victoria contundente, Jazz Chisholm Jr. y los Yankees celebran la victoria.